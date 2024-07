S5 EV: Kommt hier der Nachfolger des MG ZS EV?

Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat zwei Heckantrieb-Varianten des S5 EV in seinen Fahrzeugkatalog aufgenommen, die beide mit einem 125-kW-Motor ausgestattet sind und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h kommen. MG bezieht die Antriebseinheit des kommenden Elektro-SUV von dem in Shanghai ansässigen Zulieferer United Automotive Electronics.

Beide Varianten des S5 EV sind mit einem LFP-Batteriepaket ausgestattet, das MG von Times SAIC Power Battery bezieht, einem Joint Venture, das die Muttergesellschaft SAIC im Jahr 2017 mit CATL gegründet hat. Batteriekapazitäten sowie die Reichweite des Fahrzeugs und seiner Varianten sind jedoch noch nicht bekannt.

Mit einer Länge, Breite und Höhe von 4.476 mm, 1.849 mm bzw. 1.621 mm ist der S5 EV 153 mm länger, 40 mm breiter und bis zu 28 mm niedriger als der aktuelle ZS EV. Der Radstand des kommenden Modells misst 2.730 mm und ist damit 149 mm länger. Wahrscheinlich hat MG den längeren Radstand genutzt, um sich stark auf den Komfort der Rücksitze zu konzentrieren, der für Kunden in asiatischen Märkten wie China und Indien viel wichtiger ist als in europäischen Ländern.

Optional kann der S5 EV mit 18-Zoll-Rädern bestellt werden, die anstelle der serienmäßigen 17-Zoll-Räder für einen souveränen Straßenauftritt sorgen sollen. Der S5 EV verfügt über ein modernes Design mit Merkmalen wie geteilten Scheinwerfern, einer abfallenden Dachlinie, geschwungenen Karosserielinien und einem Glas-Schiebedach sowie einer bündigen Dachreling. Das Fehlen eines traditionellen oberen Kühlergrills an der Front verrät sofort, dass es sich um ein Elektroauto handelt. Der geteilte untere Lufteinlass und die superbreiten Rückleuchten sind vom kompakten Schrägheck des MG4 Electric inspiriert, von dem er möglicherweise die MSP-Plattform oder die Nebula-Plattform, wie sie in China genannt wird, übernommen hat.

MG hat mehrere Gewichtsoptionen für das Fahrzeug angegeben: 1.615 kg, 1.685 kg und 1.740 kg als Leergewicht des S5 EV, was darauf hindeutet, dass MG ihn in China in drei Ausstattungsvarianten auf den Markt bringen könnte. Es wird erwartet, dass der chinesische Automobilhersteller das kommende Modell noch in diesem Jahr vorstellt und auf dem heimischen Markt einführt. Das Portal Car News China hält es auch für „sehr wahrscheinlich, dass der MG S5 exportiert wird“.

carnewschina.com

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.