EKPO liefert BZ-Stacks für Weltumrundung mit H2-Flugzeug

Im Rahmen des Projekts Climate Impulse sollen im Jahr 2028 zwei Piloten das Flugzeug ohne Zwischenstopp in einer geschätzten Dauer von neun Tagen über 40.000 km um die Erde steuern. Angetrieben wird das Flugzeug von zwei Elektromotoren mit jeweils 200 kW Leistung, was eine Reisegeschwindigkeit von etwa 180 km/h ermöglicht. Den notwendigen Strom liefern die PEM-Brennstoffzellen-Stacks von EKPO Fuel Cell Technologies. Der grüne Wasserstoff wird in flüssiger Form in zwei Tanks mit jeweils etwa 11 Kubikmeter Volumen mitgeführt.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Stacks bei diesem wegweisenden Projekt zum Einsatz kommen. Für uns ist wichtig, dass für dieses Pionierprojekt erneut die Eigenschaften unserer Stacks überzeugten: kompaktes Design, große Leistungsstärke und hohe Effizienz. Insbesondere der hohe Wirkungsgrad und der damit einhergehende niedrige Wasserstoffverbrauch ist hier für den Projekterfolg entscheidend“, sagt Dr. Stefan Dwenger, Chief Commercial Officer von EKPO Fuel Cell Technologies. „Das Projekt zeigt darüber hinaus, dass der Anwendungsbereich von Brennstoffzellen sehr breit ist.“

Neben der Herstellung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und seiner Verwendung durch Brennstoffzellen zur Versorgung von Elektromotoren besteht eine große Herausforderung des Projekts darin, den flüssigen Wasserstoff während der geschätzten 9 Tage Flugzeit bei -253°C zu halten. Dies erfordert Innovationen bei der Entwicklung angepasster thermischer Tanks, die neue Horizonte in der Luftfahrttechnologie eröffnen werden. Hierfür kommt Technologie der US-Hightechfirma Syensqo zum Einsatz.

Das Projekt Climate Impulse wurde von Bertrand Piccard initiiert, dem Umweltpionier und größten Abenteurer der Schweiz. Er umkreiste 1999 als erster Mensch die Erde nonstop in einem Ballon. Von März 2015 bis Juli 2016 umkreiste ein bemanntes Solarflugzeug in Etappen die Welt. Einen Teil der Etappen flog Piccard.

„In dieser Welt voller Öko-Angst müssen wir die Hoffnung wiederherstellen und zum Handeln anregen, indem wir bahnbrechende Lösungen aufzeigen, die zu nachhaltigem Fortschritt führen. Climate Impulse wird nicht nur mit einem Wasserstoffflugzeug um die Welt fliegen, sondern auch neue Wege des Denkens und Handelns erkunden, um eine bessere Lebensqualität zu fördern“, sagt Piccard. „Effiziente Lösungen werden die Menschen vereinen, von Bürgern und Umweltaktivisten bis hin zu Politikern und Wirtschaftsführern, und das Bild von Opfern und Ängsten in Richtung Begeisterung und Handeln verschieben.“

Piccard wird das Wasserstoffflugzeug bei der Weltumrundung gemeinsam mit seinem französischen Projektpartner Raphaël Dinelli fliegen, der auch in die Konstruktion des Flugzeugs involviert ist. Zu den Partnerunternehmen des Projekts zählen u.a. Airbus und Ariane.

