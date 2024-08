Ista übernimmt Ladelösungsanbieter Chargemaker

Chargemaker wurde 2020 als Joint Venture der Dussmann Group und des regionalen Energieversorgers Mainova gegründet. In den letzten vier Jahren hat sich das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main mit über 2.000 Ladepunkten für zahlreiche Geschäftskunden in Deutschland etabliert. Beispielhaft für eine der Installationen von Chargemaker ist die Errichtung von 130 Ladepunkten für den Tower185 in Frankfurt. Das Projekt wurde vor zwei Jahren bei unserer Online-Konferenz electrive.net LIVE mit einem Vortrag vorgestellt.

Nun also übernimmt Ista den Ladespezialisten Chargemaker. Ista ist bislang vor allem für Mess- und Erfassungsgeräte wie Heizkostenverteiler, Wasser- und Wärmezähler und Systemtechnik bekannt, will sich durch die Übernahme von Chargemaker aber breiter als Immobilien- und Energiedienstleister aufstellen.

„Der Erwerb von Chargemaker ergänzt unser eigenes Profil ideal, um ein neues, starkes Kompetenzzentrum für Ladeinfrastruktur in Deutschland zu bilden“, sagt Ista-Chef Hagen Lessing. Sein Unternehmen will bis zu 30 Millionen Euro in Chargemaker investieren. Zusätzlich zu den bereits bestehenden 2.000 Ladepunkten von Chargemarker sollen bis 2030 rund 25.000 neue Ladepunkte hinzukommen. Eine echte Ansage.

Durch die Übernahme kommt Ista seinem Ziel einen Schritt näher, Komplettanbieter für klimafreundliche immobiliennahe Dienstleistungen zu werden. „Unsere Kunden wünschen sich einen Partner, der sie umfassend bei der CO2-Reduktion, der Digitalisierung und der effizienten Bewirtschaftung von Immobilien unterstützt. Deshalb gehören zu unserem Leistungsspektrum künftig auch die Errichtung und der Betrieb gebäudenaher Ladeinfrastruktur. So können sich unsere Kunden noch besser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren“, sagt Lessing.

„Wir wollen Chargemaker als eigenständige, in das agile Setup von Ista eingebundene Einheit zum führenden Anbieter für Ladeinfrastruktur im Immobiliensektor in Deutschland entwickeln“, ergänzt Oliver Schlodder, Chief Sales Officer der Ista-Gruppe.

Chargemaker-Geschäftsführer Björn Dethlefsen wiederum sagt: „Wir freuen uns sehr, mit Ista einen Partner gefunden zu haben, der unser großes Ziel einer nachhaltigen Energie- und Mobilitätswende teilt. Als Teil von Ista werden wir unsere starke Marktposition zum führenden Full-Service-Spezialisten für Ladeinfrastruktur weiter ausbauen, um unsere Kunden einfach, skalierbar und nachhaltig in die Zukunft der Mobilität zu begleiten.“

chargemaker.de, ista.com