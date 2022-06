130 Ladepunkte im TOWER185: Per Müller (Chargemaker) & Carsten Tyska (BNP Paribas) über das Projekt

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Der TOWER185 im Frankfurter Europaviertel prägt die Skyline der Finanzmetropole. Chargemaker hat zusammen mit der Deka Immobilien in dem Bürokomplex insgesamt 130 Ladepunkte realisiert. In der 19. Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ zum Thema „Ladeinfrastruktur für Immobilien“ haben die Macher die Details zu diesem Großprojekt vorgestellt.

Den Doppelvortrag haben Carsten Tyska, Technical Property Manager von BNP Paribas Real Estate, und Per Müller, Leiter Konzeption & Planung von Chargemaker, gehalten.

Nicht weniger als 100.000 Quadratmeter Mietfläche bietet das Gebäude. Mit 200 Metern Höhe und 50 Stockwerken gehört der TOWER185 somit zu den höchsten Bürogebäuden Deutschlands. Und bietet laut Chargemaker nun den deutschlandweit „größten Ladepark einer Büroimmobilie“.

Chargemaker, ein von Mainova und Dussmann im Jahr 2020 gegründetes Joint Venture, war bereits mit der Planung und Konzeption der Ladeinfrastruktur für den TOWER185 beauftragt. In diesem Zuge erstellte das Unternehmen Studien und Analysen zur technischen Machbarkeit und Umsetzung der avisierten Ladepunkte im Gebäude. Auf Basis der geplanten Energie- und Kabelinfrastruktur sowie des „volldynamischen Lastmanagements“ installierte Chargemaker nun die Ladestationen, vernetzte sie und nahm sie in Betrieb. So sind am Ende 130 Ladepunkte – das Gebäude verfügt über insgesamt 552 Parkplätze – entstanden, von denen jeder eine Leistung von bis zu 22 kW bietet.