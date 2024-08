Rossmann boykottiert Kauf neuer Teslas für seine Firmenflotte

Rossmann kündigt öffentlichkeitswirksam an, ab sofort keine weiteren Tesla-Fahrzeuge für seinen Fuhrpark anzuschaffen. „Diese Entscheidung beruht auf der Unvereinbarkeit zwischen den Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk und den Werten, die Tesla mit seinen Produkten vertritt“, teilt das Unternehmen mit. Damit unterscheidet sich der Grund für die Tesla-Abstinenz signifikant von anderen Unternehmen wie Sixt, Hertz oder SAP, die aus wirtschaftlichen Gründen auf Tesla-Fahrzeuge verzichten (u.a. keine Rabatte bei Großbestellungen und Restwert-Problematik). Bei Rossmann handelt es sich um einen Boykott.

„Elon Musk macht keinen Hehl daraus, Donald Trump zu unterstützen. Trump hat den Klimawandel wiederholt als Schwindel bezeichnet – diese Haltung steht in krassem Gegensatz zur Mission von Tesla, durch die Produktion von Elektroautos einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, so Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung. Aus diesem Grund werde Rossmann zukünftig keine Tesla-Fahrzeuge mehr für seinen Fuhrpark anschaffen.

Den aktuellen Bestand an Tesla-Fahrzeugen will das Unternehmen aus Gründen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung aber weiterhin nutzen. Wie das „Manager Magazin“ auf Nachfrage erfahren hat, handelt es sich um 34 von insgesamt 800 Fahrzeugen – weniger als fünf Prozent. Rossmann war also auch zuvor schon kein großartiger Tesla-Beschaffer.



unternehmen.rossmann.de, manager-magazin.de