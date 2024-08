Batteriematerial-Hersteller BTR eröffnet Werk in Indonesien

Die erste Phase des Projekts, die eine Investition von 478 Millionen Dollar (437 Millionen Euro) umfasst, wird dem Unternehmen zufolge eine jährliche Produktionskapazität von 80.000 Tonnen Anodenmaterial ermöglichen. Die zweite Phase, die voraussichtlich Ende 2024 mit einer zusätzlichen Investition von 299 Millionen Dollar (273 Millionen Euro) beginnt, soll die Gesamtkapazität auf 160.000 Tonnen erhöhen.

Während der ersten Bauphase beschäftigte BTR 4.000 lokale Arbeitskräfte. Das Projekt, das in nur 10 Monaten abgeschlossen wurde, soll nach Aufnahme der Produktion 1.200 Arbeitsplätze schaffen. Mit der neuen Anlage will BTR entscheidende Lücken in der Versorgung mit Anodenmaterialien in Indonesien und der ASEAN-Region schließen sowie den Sektor für neue Energie und die industrielle Infrastruktur in Indonesien stärken.

BTR beliefert große Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien wie Panasonic, Samsung SDI, LGES, SK On, CATL und BYD. Das Produktportfolio umfasst natürlichen und künstlichen Graphit, Materialien auf Siliziumbasis und ternäre Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt. Das indonesische Werk soll verschiedene Anodenmaterialien für Elektrofahrzeuge, Verbraucherbatterien und Energiespeichersysteme liefern.

Die indonesische Anlage von BTR stellt dem Unternehmen zufolge die erste internationale Expansion der chinesischen Anodenmaterial-Industrie dar und ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Wachstumsstrategie von BTR. Das Unternehmen will seine Lieferkette stärken und die globalen Märkte beliefern. Im Zuge seiner Globalisierung errichtet BTR aktuell auch ein Werk in Marokko. Von dieser Fabrik aus könnte BTR zum Beispiel die dort geplante Batteriefabrik von Gotion mit Batteriematerialien beliefern.

prnewswire.com