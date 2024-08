Iveco liefert 20 eDaily an Rhenus Home Delivery

Wo sich die Last-Mile-Depots befinden, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch nicht, wie sie sich die 20 elektrischen Transporter auf die Standorte verteilen. Dafür wird Iveco bei den technischen Daten des eDaily umso genauer.

Jeder an Rhenus gelieferte eDaily wird von einem 140 kW starken E-Motor angetrieben, der auf ein Drehmoment von 400 Nm kommt. Die nötige Energie liefern drei Batterien, die zusammen auf eine Kapazität von 105 kWh (netto, 111 kWh brutto) kommen. Laut dem technischen Datenblatt des Nutzfahrzeugherstellers kann der eDaily in der Konfiguration bis zu 300 Kilometer nach WLTP zurücklegen.

Aufgeladen werden können die Batterien serienmäßig AC-seitig mit bis zu elf kW, dann benötigt ein Ladevorgang rund 9:30 Stunden. Optional ist ein 22-kW-Lader erhältlich, dann dauert der vollständige Ladevorgang rund 4:50 Stunden. Schneller geht es an einer DC-Ladesäule, wobei die DC-Ladefunktion ebenfalls nur optional angeboten wird. Entscheiden sich Kunden, wie es bei Rhenus offenbar der Fall ist, für diese Option, benötigt ein Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent mit einer maximalen Ladeleistung von 80 kW ca. 50 Minuten .

Als Basis für die neuen Home-Delivery-Fahrzeuge dient übrigens ein 42S14E eDaily-Fahrgestell mit einem Radstand von 4,1 Meter. Der vom konventionellen Daily bekannte Leiterrahmen kommt auch beim eDaily zum Einsatz. Für „möglichst viel Volumen und eine sehr hohe Nutzlast von über 1.100 Kilogramm“ soll der in der Basisausstattung 400 Kilogramm leichte Kofferaufbau, der auf eine Ladelänge von 4,35 Meter, einer nutzbaren Innenbreite von 2,15 Meter und einer Innenhöhe von 2,3 Meter kommt. „Trotz des niedrigen Eigengewichts wartet der Aufbau mit einer robusten und praxisgerechten Bauweise und Ausstattung auf“, lässt Iveco wissen. Die Ladekantenhöhe liegt übrigens bei rund 0,67 Metern.

„Bereits seit vielen Jahren setzt Rhenus Home Delivery auf Elektrofahrzeuge verschiedener Hersteller in ihrem Flottenmix. Die eDaily Fahrzeuge von IVECO tragen dazu bei, den E-Anteil weiter zu erhöhen, um noch nachhaltiger unterwegs zu sein. Allein in Deutschland konnte Rhenus Home Delivery im vergangenen Jahr 600.000 Kilometer für Letzte-Meile-Zustellungen elektrisch zurücklegen“, äußert Pieter Veldman, Head of Fleet Management der Rhenus Home Delivery.

Quelle: Info per E-Mail