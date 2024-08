Togg startet Testphase für neue E-Limousine T10F

Togg hat seine für 2025 geplante Limousine bereits im Januar auf der CES in Las Vegas als seriennahen Prototyp präsentiert und technische Daten veröffentlicht. Der T10F wird das zweite Modell von Togg nach dem SUV T10X und wird in drei Versionen auf den Markt kommen, und zwar in den Varianten Standard Range RWD, Long Range RWD und Long Range AWD geben. Die RWD-Modelle verfügen über einen 160-kW-Motor, die Allrad-Variante mit einem zweiten Motor leistet 320 kW. Die Standard-Range-Modelle erhalten eine Batteriekapazität von 52,4 kWh, während diese bei den Long-Range-Modellen bei 88,5 kWh liegt.

Yeni ve heyecanlı haberlerimiz var! < 🩵 >



Ürün geliştirme sürecimizin önemli adımlarından mühendislik testleri #T10F için başladı. 🚗



Planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz.



Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz ✨… pic.twitter.com/anW6jjAsVw — Togg (@Togg2022) August 8, 2024

Nun also haben die technischen Tests des Fahrzeugs begonnen. Diese finden in akkreditierten Zentren in der Türkei und im Ausland statt. Das Unternehmen arbeite unermüdlich daran, den T10F den Kunden zugänglich zu machen, sagte der Vorstandsvorsitzende von Togg, Mehmet Gurcan Karakas. „Wir haben mit den Testverfahren für den T10F begonnen, den wir als Fastback entworfen haben, der die heutige Designdynamik widerspiegelt und die Erwartungen an Limousinenmodelle erfüllt“, sagte Karakas. „Wir wollen den T10F im ersten Quartal 2025 auf den Markt bringen und Vorbestellungen entgegennehmen. Ab April werden wir unser neues Smart Device unseren Nutzern in der Türkei anbieten“, so Karakas weiter.

Zugleich bekräftige Karakas den Plan, bald nach Deutschland expandieren zu wollen. Laut einem früheren Bericht könnte der SUV T10X bereits im Herbst nach Deutschland exportiert werden. Passend dazu ist mittlerweile eine deutschsprachige Website von Togg online, die auch mit Google-Suchanzeigen beworben wird. Im Impressum nennt die Website eine Togg Europe GmbH mit Sitz in Stuttgart – dort baut das türkische Unternehmen also offenbar sein Deutschland- und Europa-Geschäft auf. Togg hatte bereits zuvor angekündigt, auch in andere europäische Länder expandieren zu wollen. Bis 2032 will Togg fünf verschiedene Fahrzeugmodelle im Portfolio haben und eine Million Autos pro Jahr fertigen.

