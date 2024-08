Goodyear investiert in Reifenproduktion für Elektroautos in Kanada

Die Erweiterung des bestehenden Werks von Goodyear Canada in Napanee in der Provinz Ontario hat bereits begonnen und soll Mitte 2027 abgeschlossen sein. Durch die Werkserweiterung entstehen 200 Arbeitsplätze, dadurch werden in der Reifenfabrik künftig über 1.000 Menschen arbeiten.

„Die heutige Ankündigung unterstreicht unser langfristiges Engagement in Kanada und erhöht unsere Agilität und Flexibilität. Damit ist Goodyear in der Lage, die sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden jetzt und in Zukunft zu erfüllen“, sagte Goodyear-Chef Mark Stewart am Montag bei der Vorstellung der Pläne im Werk in Napanee. „Wir danken der Bundes-, Provinz- und Lokalregierung für ihre Unterstützung und unseren Mitarbeitern in Napanee für ihr Engagement bei der Entwicklung der nächsten Generation von Reifen.“

Denn neben des Investments von 575 Millionen kanadische Dollar durch Goodyear selbst kommen in Summe noch über 65 Millionen kanadische Dollar an öffentlichen Fördermitteln hinzu. So will die kanadische Regierung über ihren Strategischen Innovationsfonds (SIF) 44,3 Millionen kanadische Dollar investieren, um Goodyear und die kanadische Zuliefererkette in der Automobilindustrie zu unterstützen. Die Regierung von Ontario wird über Invest Ontario 20 Millionen kanadische Dollar beisteuern. Darüber hinaus werden die Stadt Greater Napanee, die Gemeinde Stone Mills und die Grafschaft Lennox und Addington über einen Zeitraum von vier Jahren etwa 2 Millionen kanadische Dollar an Anreizen im Rahmen eines Plans zur Verbesserung der Industriegebiete bereitstellen.

Wie bedeutsam das Investment für Kanada ist, wird dadurch deutlich, dass Kanadas Premierminister Justin Trudeau bei der Bekanntgabe der Pläne vor Ort in Napanee war. Er sagte: „Unternehmen aus der ganzen Welt entscheiden sich für Kanada. Die heutige Ankündigung, dass Goodyear sein Werk in Napanee modernisiert, wird Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe schaffen, unsere EV-Industrie ausbauen und moderne Technologien einsetzen, um unsere Luft sauber zu halten. Das ist ein weiteres Vertrauensvotum für die Beschäftigten in der kanadischen Automobilindustrie.“

Der Elektroauto-Sektor wächst in der Region sehr schnell. Laut Angaben der Provinzregierung von Ontario wurden in den vergangenen vier Jahr 43 Milliarden kanadische Dollar (über 28 Milliarden Euro) in den Sektor investiert. „In ganz Ontario werden große Investitionen getätigt und neue Arbeitsplätze geschaffen, während wir unsere durchgängige Lieferkette für Elektrofahrzeuge aufbauen, die wichtige Mineralien im Norden Ontarios mit der Weltklasse-Produktion in der ganzen Provinz verbindet“, sagt Doug Ford, Premierminister von Ontario.

Bislang ist noch unklar, welche Elektroauto-Reifen Goodyear genau in seinem Werk in Napanee herstellen wird. Im Mai dieses Jahres stellte Goodyear die neue Ganzjahresreifenreihe ElectricDrive 2 vor, die speziell für Fahrer von Elektrofahrzeugen in Nordamerika entwickelt wurde. Die ElectricDrive 2-Serie ist in 17 verschiedenen Größen erhältlich und damit die größte Produktlinie des Unternehmens für Elektrofahrzeuge. Sie ist mit Fahrzeugmodellen wie dem Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E und Chevy Bolt kompatibel.

goodyear.com, electricautonomy.ca