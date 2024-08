Jaguar-Händler stehen vor Zwangspause beim Neuwagen-Geschäft

Wie „Auto Motor Sport“ berichtet, werden Jaguar-Händler dann quasi vorübergehend zu Gebrauchtwagen-Standorten. Dabei beruft sich das Automagazin auf ein Interview mit Marken-Geschäftsführer Rawdon Glover, der unter anderem ausführt, dass Jaguar vor seinem Switch zur E-Marke 2025 Platz in seiner Modellpalette und in seinen Werken schaffen müsse. Deshalb würden „nach und nach Produktion und Verkauf der aktuellen Modelle eingestellt“.

In spätestens zwölf Monaten soll der Verkauf der aktuellen Palette überall beendet sein. In Großbritannien gilt dies aber schon ab Anfang 2025 und in einigen anderen europäischen Märkten ab Ende 2024. Die Händler sollen sich dem Jaguar-Chef zufolge in dieser Zeit auf „das Gebrauchtwagen-Geschäft und den Kundendienst“ konzentrieren.

Hintergrund ist, dass der britische Automobilhersteller künftig nur noch eines seiner aktuellen Modelle bauen wird. Die Produktion von insgesamt fünf Modellen wird zum Jahresende eingestellt. Damit bereitet sich der Hersteller auf die angesprochene Umstellung auf Elektroantriebe im Jahr 2025 vor. Wirtschaftliche Interessen spielen natürlich mit rein: CEO Adrian Mardell erklärte im Juli gegenüber Investoren, dass die fünf Modelle, die aus dem Produktionsplan gestrichen werden, „nahezu keine Rentabilität aufweisen“. Lediglich das Mittelklasse-SUV F-Pace wird weiterhin vom Band rollen. Letzterer ist mit Verbrennungsmotor und als Hybridvariante erhältlich.

Bereits im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass unter den auslaufenden Modellen auch der vollelektrische Jaguar I-Pace ist – derzeit das einzige Elektromodell der Marke. Da der erste Vertreter der neuen Elektro-Ära erst 2026 folgen wird, entsteht eine nicht unerhebliche Lücke.

