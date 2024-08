Neta S in China nun auch als Kombi erhältlich

Die chinesische Elektroauto-Marke Neta von Hozon Auto hat mit dem Neta S im Sommer 2022 ihre erste Limousine vorgestellt, nachdem das Unternehmen zuvor nur SUVs angeboten hatte. Die sportliche E-Limousine punktet u.a. mit einer Reichweite von 700 Kilometern.

Nun also legt Neta nach und bringt den Neta S auch als Kombi auf den Markt. Allerdings zunächst nicht als vollelektrisches Fahrzeug (BEV), sondern als Wagen mit Range Extender (EREV). Solche EREVs haben einen kleinen Verbrennungsmotor an Bord, der den Wagen nicht selbst antreibt, sondern vielmehr die Batterie des Wagens mit Strom versorgt. Später sollen aber auch BEV-Versionen des Neta S Kombi folgen.

Der Vorverkauf der EREV-Varianten des Neta S Kombi hat in China nun zu einem Preis von 175.900 Yuan (22.300 Euro) begonnen. Der reguläre Verkauf beginnt noch in diesem Monat, die ersten Auslieferungen sind für September geplant. Der Neta S Kombi hat in China einen besonderen offiziellen Namen. Er wird Neta S Liezhuang genannt. Das Wort Liezhuang kann mit „Jagdausrüstung“ übersetzt werden.

Der Neta S Kombi basiert auf der modularen Architektur Shanhai 2.0. Auch bei der Optik ähnelt er – wenig überraschend – bis auf das Heck stark der Limousine. Die Front mit den schmalen LED-Leuchten und der trapezförmigen Gestaltung ist also bekannt. Das Kombi-Heck verfügt über eine durchgängige Leuchten-Einheit und einen sportlichen Dachspoiler. Übrigens: Der Neta S Kombi ist 4,98 Meter lang, 1,98 Meter breit und 1,48 Meter hoch – bei einem Radstand von 2,98 Metern. Auch im Innenraum setzt der Neta S Kombi auf das vertraute Design der Limousine.

Der Neta S Kombi verfügt über einen elektrischen Heckmotor mit einer Spitzenleistung von 200 kW. Selbst bei der EREV-Variante gibt es zwei Batterieoptionen. Der kleinere Akku, der zum Start des Vorverkaufs noch nicht erhältlich ist, nutzt LFP-Zellen von Gotion und kommt auf einen Energiegehalt von 31,7 kWh. Bei der zweiten Variante kommt eine NMC-Batterie mit 43,9 kWh von EVE Energy zum Einsatz. Für den Range-Extender verfügt der Neta S Kombi über einen 1,5-Liter- Benzinmotor, dessen Leistung 70 kW beträgt. Allerdings arbeitet dieser Verbrennungsmotor nur als Stromgenerator und treibt die Räder nicht direkt an.

Neta gibt an, dass das Fahrzeug auf eine rein Batterie-elektrische Reichweite von 300 Kilometer kommt – das chinesische Ministerium für Industrie und Informationetechnik (MIIT) spricht in dem Auto-Katalog jedoch nur von 125 bis 185 Kilometern rein elektrischer Reichweite. Schaltet man den Range-Extender hinzu, so steigt die Reichweite auf bis zu 1.200 Kilometer –laut Neta-Berechnung.

Aktuell sind nur die EREV-Varianten des Neta S Kombi bestellbar. Das Unternehmen plant aber auch vollelektrische Varianten (BEV): Einmal mit Heckantrieb und einer Leistung von 200 kW und einmal als Allradler mit 370 kW.

Kombi-Modelle sind in China bislang ein Nischenmarkt. Der Zeekr 001 war der erste Vorstoß eines lokalen Automobilherstellers in dieses Segment, und er war ein „unerwarteter Erfolg“, wie die CNEVPost schreibt. Vergangenes Jahr brachte Nio in China den ET5 Touring auf den Markt, der zum gleichen Preis wie die reguläre ET5-Limousine angeboten wird. Und auch BYD hat inzwischen mehrere Modelle im Shooting-Brake-Stil im Angebot.

carnewschina.com, cnevpost.com