Nio launcht E-Kombi ET5 Touring und E-SUV EL6

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat mit dem ET5 Touring nun den Kombi-Ableger seiner E-Limousine ET5 präsentiert. Der ET5 Touring wurde parallel in China und Europa vorgestellt. In Europa kommt als zweites neues Nio-Modell das Mittelklasse-SUV EL6 hinzu.

Registrierungen für beide Modelle in Europa sind ab sofort möglich, der offizielle Bestellstart wird am 1. August erfolgen. Die Auslieferungen sollen im vierten Quartal 2023 beginnen. In Deutschland startet der ET5 Touring mit 75-kWh-Akku ab 59.500 Euro und mit 100-kWh-Batterie ab 68.500 Euro. Wird die Batterie gemietet, sinkt der Basis-Anschaffungspreis um 12.000 Euro (bei der 100-kWh-Batterie um 21.000 Euro).

Der EL6 kommt in Deutschland ab 65.500 Euro (75 kWh) bzw. 74.500 Euro (100 kWh) in den Handel. Auch hier sinkt der Kaufpreis um 12.000 bzw. 21.000 Euro, wenn der Akku gemietet wird. Beide Modelle starten in Europa neben Deutschland auch in den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Norwegen.

Kommen wir zum technischen Datenblatt der beiden nun in München vorgestellten Fahrzeuge. Der Mittelklasse-SUV EL6 kommt auf 4.854 × 2.212 × 1.703 mm bei einem Radstand von 2.915 mm. In China ist das Modell unter der Bezeichnung ES6 auf dem Markt. Das Leergewicht inklusive Batterie liegt laut Hersteller bei rund 2,3 Tonnen. Die beiden oben genannten Batterieoptionen (75 oder 100 kWh) kombiniert der EL6 mit einem zweimotorigen Antrieb mit bis zu 360 kW Leistung und einem Spitzendrehmoment von 700 Nm. Den Spurt von 0 auf 100 km/h gibt Nio mit 4,5 Sekunden an, den Luftwiderstandsbeiwert mit 0,25 cW und die WLTP-Reichweite mit 529 Kilometern.













Daneben wartet der EL6 mit einem Kofferraumvolumen von 597 Litern bzw. 1.430 Litern bei umgeklappten Rücksitzen auf. Die Anhängelast beläuft sich auf 1,2 Tonnen, die Dach-Nutzlastkapazität auf 75 kg.

Da Nio sich als Premiummarke positionieren will, fährt das Modell ferner mit allerlei Ausstattungsextras, IT- und Konnektivitätsfunktionen vor. Dazu gehören unter anderem ein Panorama-Glasdach, eine intelligente Luftfederung, eingebaute Hardware für assistiertes Fahren (Nio spricht dabei unter anderem von 33 High-Performance-Sensoreinheiten, darunter Ultralangstrecken-LiDAR mit hoher Auflösung), das Betriebssystem namens Banyan von Nios aktueller Plattform sowie ein Heads-up Display und intelligente Scheinwerfer („Adaptive Driving Beam“).

So weit, so gut. Der ET5 Touring als ebenfalls neu in Europa eingeführtes Modell folgt in Deutschland nur wenige Wochen auf die ET5 Limousine. Diese gab Ende April ihr Debüt in der Bundesrepublik. Die Touring-Version misst 4.790 × 2.178 × 1.499 mm bei einem Radstand von 2.888 mm. Das Leergewicht gibt Nio mit etwa 2,2 Tonnen an. Der Antrieb entspricht dem des gerade beschriebenen EL6 mit den zwei bekannten Batterieoptionen und dem Allradantrieb mit einer Systemleistung von 360 kW. Auch der Luftwiderstandsbeiwert ist mit 0,25 cW identisch.

Unterschiede gibt es bei der Performance: Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt dem Touring in 4,0 Sekunden, die WLTP-Reichweite soll 560 Kilometer betragen. Die Kofferraumgröße wird mit 450 bzw. 1.300 Litern angegeben, die Anhängelast mit 1,4 Tonnen und die Dach-Nutzlastkapazität mit 75 kg.

Die oben genannte intelligente Luftfederung und die Hardware für assistiertes Fahren kommen neben weiteren Ausstattungsfeatures auch im ET5 Touring zum Einsatz. Darüber hinaus erwähnt Nio als besondere Merkmale ein „besonders großes Panorama-Glasdach mit einer Fläche für einfallendes Tageslicht von 1,35 Quadratmeter“ und eine „konkurrenzlose Beinfreiheit von 895 mm im Fond“.

















„Der NIO ET5 Touring wurde in Europa speziell für die hiesigen Bedürfnisse entwickelt. Er ist nicht nur der erste Kombi innerhalb der NIO Produktfamilie, sondern ebenfalls der erste vollelektrische Kombi im Premiumsegment. Mit dem eleganten und vielseitigen Modell wollen wir besonders die Bedürfnisse von NIO Usern ansprechen, die Anforderungen an zusätzliche Flexibilität gepaart mit Sportlichkeit und Komfort, sowie Funktionalität und das große Platzangebot stellen. Der NIO EL6 ist ein echter Pionier unter den smarten Elektro-Allround-SUVs und zählt samt hoher Leistung, intelligenter Technologie und hervorragendem Raumangebot zu den mittelgroßen SUVs. Er ist ideal für familienorientierte Bedürfnisse und hohen Komfort“, äußert Ralph Kranz, General Manager von Nio Deutschland.

Zwar gibt Nio weder für den EL6 noch ET5 Touring Ladezeiten an, so dürften diese jedoch gleich zum ET5 sein: Bei dem LFP-Akku mit 75 kWh soll die Batterie in rund 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden können. Beim großen NMC-Akku dauert der gleiche Lade-Hub 40 Minuten. Alternativ kann der Akku an entsprechenden Tausch-Stationen in wenigen Minuten gewechselt werden, wie unser Test mit dem ET5 zeigte. Der Akku-Tausch kann jedoch nur von Kunden genutzt werden, die sich für die Akku-Miete entscheiden.

Neben der oben genannten Preisoption ab 59.500 Euro (mit Batterie) kann der Touring auch im Abo-Modell ab 1.119 Euro (inkl. 75-kWh-Batterie, 36 Monate Laufzeit) bezogen werden. Auch der EL6 soll per Abo erhältlich sein, Nio nennt hier aber keine Rate.

Mit dem offiziellen Launch der beiden Fahrzeuge steigt die Anzahl der in Deutschland verfügbaren Nio-Modelle auf fünf: Die große Limousine ET7 war bekanntlich das erste Modell, mit dem im vergangenen Jahr die Auslieferungen in Deutschland begonnen hatten. Seit Anfang Februar sind auch die ersten Exemplare des EL7 bei den europäischen Kunden angekommen. Kurz nach der Eröffnung des Frankfurter Nio House wurden dort Ende März bereits einige Exemplare der ET5 Limousine an Kunden übergeben.

