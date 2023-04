Nio feiert offiziell Deutschland-Marktstart des ET5

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat den Marktstart seines Modells ET5 in Deutschland bekannt gegeben. Der offizielle Launch erfolgte am Ende April bei den Nio Experience Days in Düsseldorf. Die ersten Fahrzeuge sind allerdings schon seit einigen Wochen in Kundenhand.

Mit dem offiziellen Launch steigt die Anzahl der in Deutschland verfügbaren Nio-Modelle auf drei: Die große Limousine ET7 war bekanntlich das erste Modell, mit dem im vergangenen Jahr die Auslieferungen in Deutschland begonnen hatten. Seit Anfang Februar sind auch die ersten Exemplare des EL7 bei den europäischen Kunden angekommen. Kurz nach der Eröffnung des Frankfurter Nio House wurden dort Ende März bereits einige Exemplare des ET5 an Kunden übergeben – auch wenn der Marktstart erst jetzt verkündet wurde.

Die Mittelklasse-Limousine ist das günstigste Nio-Modell, in Deutschland ist der ET5 ab 47.500 Euro brutto erhältlich, abzüglich 4.500 Euro Umweltbonus. Als limitiertes Angebot in der „ET5 First Mover Aktion“ bietet Nio weitere 1.800 Euro Preisvorteil. Davon soll es eine „dreistellige Stückzahl“ geben, genauer wurden Nio-Vertreter am Rande der Veranstaltung in Düsseldorf nicht.

Allerdings ist für diesen Preis die Batterie noch nicht enthalten. Diese kostet im Monats-Abo 169 Euro (75 kWh) oder 289 Euro (100 kWh). Optional können die Batterien auch für 12.000 Euro bzw. im Falle des 100-kWh-Packs für 21.000 Euro gekauft werden, allerdings sind dann keine Batterie-Wechsel an den Tauschstationen von Io möglich. Weitere Details zum Batteriewechsel sowie erste Fahreindrücke zum ET5 wird es in Kürze auf electrive.net geben.

Die vollelektrische Mittelklasse-Limousine steht für Interessenten ab sofort für Probefahrten deutschlandweit in den beiden Nio Houses, elf Nio Handover Centern sowie im Nio Space Mobile in Hamburg zur Verfügung.

