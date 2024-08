BMW investiert in Mexiko in die Ladeinfrastruktur

Die neuen Ladesäulen sollen an mindestens 20 Standorten wie Restaurants, Einkaufszentren, Hotels oder Büros entstehen. Diese neuen Ladepunkte kommen zu den mehr als 500 hinzu, die bereits Teil des VEMO-Netzes sind und zu denen die Kunden der BMW Group Mexiko Zugang haben werden.

„In dem Jahr, in dem wir unser 30-jähriges Bestehen in Mexiko feiern, feiern wir auch ein Jahrzehnt des Verkaufs von reinen Elektrofahrzeugen in unserem Land. Mit elf Modellen von BMW, Mini und BMW Motorrad sind wir das Premium-Unternehmen mit dem größten Angebot an batteriebetriebenen Modellen, ob rein elektrisch oder als Plug-in-Hybrid“, sagte Diego Camargo, CEO der BMW Group Mexiko.

Die Allianz mit VEMO in Mexiko ist Teil einer Investition in Höhe von 724.000 Euro, die die BMW Group in Lateinamerika getätigt hat, um das Angebot an Ladestationen in der Region zu erweitern. Die Summe fließt in insgesamt 251 neue Ladestationen in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Mexiko, Panama und Peru.

Um die Partnerschaft zu feiern, erhält jeder Kunde, der einen BMW i4 kauft, zwischen August und Dezember Strom für eine Strecke von 8.000 Kilometern als Energieguthaben gratis, der im gesamten VEMO-Netz geladen werden kann. Außerdem werden Kunden, die ab Oktober ihre BMW- und MINI-Fahrzeuge kaufen, VEMO-Energiegutschriften erhalten, die im Kaufpreis des Fahrzeugs enthalten sind.

Roberto Rocha, Mitbegründer und CEO von VEMO, sagte: „Diese Vereinbarung stärkt den Expansionsplan des öffentlichen Ladenetzes von VEMO, das das robusteste und zuverlässigste in Mexiko ist. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der BMW Group Mexiko, um gemeinsam die Entwicklung der Elektromobilität in Mexiko voranzutreiben. Wir sind fest entschlossen, diesen Wandel hin zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Mobilität anzuführen.“

bmwgroup.com (Spanisch)