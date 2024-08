Nissan senkt Leasingrate für den Ariya auf 299 Euro monatlich

Für diese Rate erhalten Interessenten die Basisversion des Nissan Ariya mit der kleineren 63-kWh-Batterie. Die Laufzeit beträgt im Fall der 299 Euro 48 Monate und die Gesamtlaufleistung 40.000 Kilometer. Wer kürzer leasen und mehr fahren will, zahlt wie immer mehr. Welche Mindestrate für die Versionen mit größerer 87-kWh-Batterie oder zweitem Motor gelten, erwähnt Nissan Deutschland in seiner Mitteilung nicht.

Das „Total Care“-Leasing für den Ariya deckt laut dem japanischen Hersteller zufolge bis zu 60 Monate und bis zu 200.000 Kilometer Laufleistung ab. Für den gesamten Zeitraum gewährt Nissan eine Anschluss- und Mobilitätsgarantie. Auch die Kosten für die vom Hersteller vorgeschriebenen turnusgemäßen Wartungen sind in der monatlichen Leasingrate enthalten. Außerdem gewährt Nissan ein 220 Euro Startguthaben für seine Lade-App („Nissan Charge App“) und Zugang zur Remote-Funktion Nissan Connect Services. Auf Wunsch lässt sich das „Total Care“-Paket für den Nissan Ariya zudem um eine Wallbox für zu Hause erweitern.

In Deutschland ist der Ariya in vier Leistungsstufen mit Front- und Allradantrieb und in zwei Batteriegrößen (63 kWh und 87 kWh) erhältlich. Im September 2023 senkte Nissan bereits die Kaufpreise aller Varianten. Das frontgetriebene Basismodell (FWD, 63 kWh Batterie, 160 kW Leistung) gibt es seitdem ab 43.490 (zuvor: 47.490 Euro). Der als Fronttriebler oder Allradler erhältliche Ariya Advance kostet je nach Batterie und Leistungsstufe zwischen 47.490 und 57.490 Euro (zuvor 51.990 bis 61.990 Euro), der Ariya Evolve analog zwischen 50.490 und 60.490 Euro (zuvor 56.490 bis 66.490 Euro). Das seit Frühjahr 2023 bestellbare Top-Modell Ariya Evolve+ preist Nissan bei 65.490 Euro (zuvor: 71.490 Euro) ein.

Die Preis-Offensive ergänzte Nissan schon vergangenes Jahr um günstigere Leasingangebote. So sank die monatliche Leasingrate des Basismodells im September für Private auf 329 Euro und für Gewerbekunden auf 289 Euro netto/344 Euro brutto (in letzterem Fall inklusive dem Servicepaket „Nissan CARE for Business“). Nun geht es also nochmals weiter runter.

Grundsätzlich verfügt der Ariya über vier Ausstattungslinien. Bereits das Einstiegsmodell verfügt u.a. über LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten oder ein Navigationssystem mit 12,3-Zoll-Touchscreen. In den höheren Ausstattungslinien kommen außerdem ein Panorama-Glasschiebedach, ein Around View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht, ein Assistent zum teilautonomen Fahren, ein Premium-Sound-System mit zehn Lautsprechern von Bose sowie ein 10,8 Zoll großes Head-up-Display hinzu.



