Produktionsstart bei Nios Submarke Onvo

Den Onvo L60 hatte Nio Mitte Mai präsentiert, aber noch keine vollumfänglichen technischen Daten genannt. Auch jetzt bleiben Eckpunkte zur Motorisierung und Ladeleistung weiter offen. Klar kommuniziert ist aber der Preis: Seit Mai kann der L60 zu Preisen von 219.900 Yuan inklusive Batterie (umgerechnet rund 28.000 Euro) vorbestellt werden. Das sind genau 30.000 Yuan weniger als der aktuelle Basispreis des Tesla Model Y in China. Dieser Vergleich drängt sich auf, da Nio den Onvo L60 explizit den Model Y entgegenstellen will.

Von der Silhouette her ähnelt der Onvo-Debütant dem Tesla durchaus. In puncto Technik ist bisher nur durchgesickert, dass das Modell zwei Batterieoptionen für 60 und 90 kWh anbieten und auf einer 900-Volt-Hochspannungsplattform aufbauen wird. Offiziell von Nio kam bisher einzig das Statement, dass der L60 „den für einen Serien-SUV weltweit niedrigsten Luftwiderstandsbeiwert von 0,229“ aufweise, was zu einem Energieverbrauch von 12,1 kWh pro 100 km führen soll. Als Reichweite gibt der Hersteller mehr als 1.000 Kilometer nach dem chinesischen Testzyklus an.

Neu sind laut CN EV Post zum Produktionsauftakt nun Bilder und Infos aus dem Innenraum des Crossover-SUV. So ist das Armaturenbrett mit einem 17,2 Zoll großen Bildschirm ausgestattet. Ein weiterer Bildschirm mit 8 Zoll findet sich rückseitig an der Mittelkonsole, sodass ihn die Passagiere auf der Rückbank nutzen können.

Der Onvo L60 ist das zwölfte Modell aus der Nio-Welt und teilt sich Fertigungsanlagen und -prozesse mit der Hauptmarke Nio, heißt es vom Onvo-Vorstand. Den Markennamen Onvo (International) bzw. China Ledao (für China) veröffentlichte Nio bereits im März. Zuvor erfolgten die Vorbereitungen für die Einführung der neuen Marke unter dem Arbeitstitel „Alps“. Dass das Unternehmen neben der derzeitigen Kernmarke Nio mit höherpreisigen Modellen weitere Submarken plante (neben Onvo auch die Marke Firefly), ist bereits seit 2022 bekannt.

Onvo soll für günstigere E-Autos zwischen 200.000 und 300.000 Yuan stehen (umgerechnet derzeit etwa 25.700 bis 38.400 Euro), sich also zwischen Nio und der neuen Budgetmarke Firefly positionieren. Und: Laut einer früheren Ankündigung von William Li sollen die Fahrzeuge zehn Prozent billiger als die jeweiligen Tesla-Modelle ausfallen. Einen besonderen Fokus soll Onvo dabei auf die Mobilitätsbedürfnisse von Familien legen.



cnevpost.com