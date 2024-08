Natron Energy baut Na-Ion-Batteriefabrik in North Carolina

Tatsächlich hat Natron Energy nur die Pläne für die 1,4 Milliarden Dollar teure Batteriefabrik im Osten von North Carolina vorgestellt. Einen Zeitplan gab es aber nicht – es bleibt also unklar, wann der Bau beginnen, die Produktion anlaufen oder der Endausbau von 24 GWh erreicht werden soll. Klar ist: Mit 24 GWh entspricht die Kapazität der Anlage dem 40-Fachen, was Natron Energy heute herstellen kann.

Natrium-Ionen-Batterien werden als Alternative zu den heute weit verbreiteten Lithium-Ionen-Batterien gesehen, da sie keine Materialien wie Lithium, Kobalt, Kupfer oder Nickel benötigen, nicht brennbar und aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Natrium auch günstiger sind. Natron Energy gibt zudem selbstbewusst an, dass die eigenen Hochleistungs-Zellen „Lithium-Ionen-Batterien in puncto Leistungsdichte und Ladegeschwindigkeit“ übertreffen sollen. Natron Energy sieht für seine Batteriezellen einen breiten Absatzmarkt, etwa im Bereich der industriellen Energieversorgung, “darunter Rechenzentren, Mobilität, Schnellladung von Elektrofahrzeugen, Mikronetze und Telekommunikation“, so Natron Energy. 2022 hat United Airlines in Natron Energy investiert – da auch ein Potenzial in der Luftfahrt gesehen wird. Neben elektrischen Fluggeräten hat United aber auch die Elektrifizierung der Bodenfahrzeuge im Blick.

„Die patentierten preußischblauen Elektroden von Natron speichern und übertragen Natrium-Ionen schneller und mit geringerem Innenwiderstand als jede andere derzeit auf dem Markt erhältliche Batterie. Die Batteriechemie des Unternehmens weist beim Laden und Entladen keinerlei Belastung auf, ist 10-mal schneller als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien und hat eine Lebensdauer von über 50.000 Zyklen“, teilt das Unternehmen mit. Für seine Zellen, Module und Packs nutzt Natron Energy Aluminium, Eisen, Mangan und einen Natriumelektrolyt.

Das 177 Hektar große Gelände in Kingsboro liegt nahe des US-Highways 64. Dort sollen auf rund 110.000 Quadratmetern (Originalangabe: 1,2 millionen square feet) künftig Batteriezellen gefertigt werden – es wäre die erste Batteriefabrik im Gigawattstunden-Maßstab für Natrium-Ionen-Zellen in den USA. Auf den veröffentlichten Bildern und bei Google Maps ist eine bereits planierte, aber noch unbebaute Fläche zu sehen, die bereits an das Straßennetz angeschlossen ist.

„Nachdem wir über 70 Standorte in 9 Bundesstaaten evaluiert hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass North Carolina mit seiner Führungsrolle in der Revolution der sauberen Energie der perfekte Standort für dieses Projekt wäre“, sagt Colin Wessells, Gründer und Co-CEO von Natron Energy. „Wir sind stolz darauf, mit dem Staat bei diesem ehrgeizigen Projekt zusammenzuarbeiten, um der Gemeinde hochwertige Arbeitsplätze zu bieten und gleichzeitig die Elektrifizierung unserer Wirtschaft voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, der Geschäftswelt von Edgecombe County beizutreten.“

Unterstützt wird die Gesamtinvestition von fast 1,4 Milliarden Dollar auch durch eine Förderung des Bundesstaats. Das Economic Investment Committee von North Carolina hat über den Job Development Investment Grant (JDIG) eine solche Förderung genehmigt. In Edgecombe County sollen bis zu 1.000 Arbeitsplätze entstehen. „Mit den heutigen Nachrichten erreicht North Carolinas Dynamik in der sauberen Energiewirtschaft epische Ausmaße“, sagte Gouverneur Roy Cooper (Demokraten). „Die Entscheidung von Natron Energy, diese große und einzigartige Batteriefabrik in unserem Bundesstaat zu bauen, wird dem Land helfen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und gleichzeitig gute Arbeitsplätze in den Landkreisen Rocky Mount, Nash und Edgecombe sowie an vielen anderen Orten im Osten North Carolinas zu schaffen.“

