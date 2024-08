Honda plant neuen NSX als Elektro-Sportwagen

Die Informationen stammen von Shinji Aoyama, seines Zeichens Direktor, Executive Vice President und Representative Executive Officer von Honda. Am Rande der Monterey Car Week in Kalifornien sagte Aoyama vor Journalisten: „Wir werden 2027 oder 2028 ein Sportmodell vorstellen. Wir nennen es vielleicht nicht NSX, aber es ist eine Art Fahrzeug vom Typ NSX.“

Viele Informationen zum Fahrzeug selbst gibt es noch nicht. Laut Aoyama wird der Sportwagen die neue Elektroarchitektur der „0-Serie“ (Zero ausgesprochen) basieren, die erstmals in der für 2026 angekündigten Elektro-Limousine von Honda zum Einsatz kommen soll. Es gibt also derzeit kein Serienmodell auf dieser Plattform, Honda hatte die „0-Series“ erst in diesem Januar auf der CES angekündigt – mit den Studien einer Limousine und eines Vans. Als Eckdaten wurden nur hochintegrierte E-Achsen mit Elektromotor, Inverter und Getriebe in einer Einheit sowie eine Schnellladezeit von zehn bis 15 Minuten von 15 auf 80 Prozent genannt. Der Entwicklungsansatz der „0-Series“ sei „Thin, Light and Wise“– auf deutsch: dünn, leicht und weise.

Diese Aussage hat Aoyama nun auch für den kommenden E-Sportwagen wiederholt. „Das bedeutet im Grunde, die Plattform dünner zu machen als bei anderen bestehenden Fahrzeugen“, so der hochrangige Manager. „Sogar [bei den Batterieabmessungen] versuchen wir, ein dünneres Fahrzeug zu bauen. Damit wir ein Fahrzeug mit niedrigerer Höhe realisieren können. Das bedeutet, dass wir auch eine größere [Kabine] realisieren können.“

Welche Folgen das für die Abmessungen und Proportionen des Sportwagens hat, wenn auf dieser Plattform auch Limousinen und Vans gebaut werden, wird sich erst noch zeigen. Eine flachere Batterie klingt zunächst vorteilhaft – allerdings wird bei anderen Elektro-Sportwagen auf ein alternatives Batteriekonzept gesetzt, um eine flache Karosserie zu erhalten: Dort wird die Batterie nicht im Unterboden, sondern T-förmig zwischen den Sitzen und hinter der Kabine platziert. Zu einer möglichen Batteriegröße oder Leistungsdaten des Fahrzeugs machte Aoyama noch keine Angaben.

Der legendäre Ruf des Honda/Acura NSX stammt von der ersten Modellgeneration, die in verschiedenen Varianten zwischen 1990 und 2005 gebaut wurde – als leichter Verbrenner-Sportwagen. Zwischen 2016 und 2022 wurde eine zweite Generation als Mittelmotor-Hybrid-Sportwagen mit gleich drei Elektromotoren angeboten. Allerdings konnte der Hybrid nicht mehr an die Erfolge des ersten NSX anknüpfen.

