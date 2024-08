Athen und Thessaloniki bestellen 89 Fuso eCanter zur Abfallsammlung

Die Abfallsammelfahrzeuge mit rotierender Trommelverdichtungstechnologie werden vor allem zur Sammlung von organischen Abfällen in den Metropolen eingesetzt. 40 der 8,55 t Fahrzeuge werden bereits ab November eingesetzt. Die vollständige Auslieferung erfolgt im Laufe des nächsten Jahres. Die bestellten Fahrzeuge verfügen über das mittlere Batteriepaket mit einer Batteriekapazität von 82,6 kWh und einer Reichweite von bis zu 140 Kilometern.

„Durch seine kompakten Abmessungen und die hohe Fahrgestelltragfähigkeit eignet sich der elektrische eCanter hervorragend für Entsorgungsbetriebe, die enge Straßengebiete anfahren. Außerdem ist das Fahrzeug lokal emissionsfrei und geräuscharm, so dass eine Müllentleerung am frühen Morgen in dicht besiedelten Gebieten möglich ist. Damit ist er besonders für kommunale Anwendungen geeignet“, sagt Florian Schulz, Leiter Sales, Marketing und Customer Services bei Fuso Europe.

Der Aufbau stammt vom griechischen Traditionshersteller Kaoussis und wurde eigens für diesen Einsatz entwickelt. Der realisierte Aufbau sei der erste Aufbau seiner Art für den vollelektrischen eCanter und erfülle alle technischen Vorschriften zum Betrieb von Entsorgungsfahrzeugen mit stehendem Personal, heißt es dazu von Daimler Truck.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen Müllsammlungen CO2-neutral und emissionsfrei zu ermöglichen. Mit dem Fuso eCanter als Basis profitieren wir von der hohen Aufbaufreundlichkeit des Fahrzeugs sowie seiner exzellenten Manövrierfähigkeit. Zusammen mit unseren Ingenieuren haben wir an der Technologie zur Erfüllung aller Vorschriften für den Betrieb eines solchen Fahrzeugs gearbeitet und sind stolz, dass diese Lösung bereits die ersten Kommunen überzeugt hat”, erklärt Dimitris Kaoussis, Produktionsleiter des griechischen Aufbauherstellers.

Die Fahrzeuge mit 3,4 Meter Radstand verfügen über eine rotierende Trommel mit einem Fassungsvermögen von vier Kubikmetern, die zur Verdichtung des gesammelten Abfalls eingesetzt wird (Verdichtungsrate 4:1), was sie laut Unternehmen ideal für organische Abfälle macht. Das Hydrauliksystem mit proportionalen, elektrohydraulisch betätigten Wegeventilen, die mit einem maximalen Druck von 180 bar arbeiten, ist speziell für elektrisch betriebene Fahrzeuge ausgelegt. Das Lift-System von Terberg ist kompatibel mit zweirädrigen Müllbehältern von 80 bis 390 Liter Fassungsvermögen.

Die Trittbretter für die Fahrzeugbediener am Heck werden während der Fahrt automatisch in die Fahrposition eingefahren. Über einen 5,7 Zoll großen Touchscreen in der Fahrerkabine kann der Fahrer den Betrieb überwachen, eine Diagnose durchführen und auf Statistiken zugreifen, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten.

Den Fuso Canter gibt es seit 1963 als Verbrenner, 2017 kam dann der eCanter hinzu. Die im September 2022 vorgestellte neue Generation des vollelektrischen Leicht-Lkw läuft seit Mai 2023 im Produktionswerk im portugiesischen Tramagal vom Band. Im Mai 2024 bekam der Fuso eCanter ein Update.

