DAF arbeitet mit Partnern an Reservierungssystem für Lkw-Lader

DAF bereitet zur Zeit die Serienfertigung der beiden neuen E-Lkw XD Electric und XF Electric in seiner neuen Fabrik in Eindhoven vor. Letzterer ist für die Fernstrecke gedacht und soll bis zu 500 Kilometer weit mit einer Batterieladung kommen. Um für seine Kunden sicher zu gehen, dass das Modell auch unterwegs stets planmäßig nachladen kann, ist DAF nun einem neuen Konsortium beigetreten, das ein Reservierungssystem zum öffentlichen Lkw-Laden aufsetzen will.

„Ein optimales Buchungssystem setzt voraus, dass alle Elektrofahrzeuge sowie die Ladestationen und die Planungssoftware miteinander verbunden sind“, erläutert Bart Bosmans, Director Marketing & Sales und Mitglied des Vorstands bei DAF Trucks. „Die Möglichkeit, Faktoren wie Verkehrsstaus und Ruhezeiten des Fahrers zu berücksichtigen, wird zu einer optimaleren Nutzung sowohl der öffentlichen Ladeinfrastruktur als auch der Elektrofahrzeuge führen.“

Dam neuen Konsortium namens HDV Booking gehören laut DAF sowohl Anbieter von Ladeeinrichtungen und Kartenlesesystemen als auch Transportunternehmen und Softwareentwickler an. „Es arbeitet an einer Plattform, die es Transporteuren ermöglicht, verfügbare Ladepunkte zu finden und zu reservieren. Dies wird eine möglichst effiziente Planung und Routenplanung für Elektrofahrzeuge erlauben“, so die Niederländer. Denn: Eine bessere Planung der Ladevorgänge werde dazu beitragen, die Wartezeiten zu verkürzen und längere Entfernungen, einschließlich internationaler Strecken, zu ermöglichen. Das System von HDV Booking soll der DAF-Mitteilung zufolge im Jahr 2026 in ganz Europa einsatzbereit sein.

DAF-Manager Bart Bosmans betont: „Die Entscheidung von DAF, mit HDV Booking zusammenzuarbeiten, unterstreicht unsere Position als Partner der Energiewende. Schließlich bieten wir unseren Kunden nicht nur ein komplettes Angebot an Elektro-Lkw, sondern auch Ladestationen sowie fachliche Beratung und Schulung.“



daf.com