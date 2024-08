DAF meldet erfolgreiche Kundentests seiner E-Lkw XD und XF

DAF gibt an, sich auf die Serienfertigung der beiden neuen E-Lkw XD Electric und XF Electric in seiner neuen Fabrik in Eindhoven vorzubereiten. Zur Eröffnung des Montagewerks im Januar 2023 hatte DAF den Start der Serienproduktion noch für Frühjahr 2023 in Aussicht gestellt. Die Niederländer thematisieren diese Verzögerung in ihrer Mitteilung nicht. Sie rücken lieber die erfolgreichen Kundentests in den Fokus.

Die beiden Elektro-Modelle von DAF basieren auf der neuen Generation des XF und XD. Das sind bei DAF zwei bis dato reine Verbrenner-Baureihen, die nun strombetriebene Ableger erhalten. Der XD Electric und der XF Electric sind grundsätzlich das dritte und vierte Elektro-Modell des Herstellers. Bisher bieten die Niederländer den CF Electric als Dreiachser mit bis zu 28 Tonnen an, während es sich bei dem LF Electric um einen 19-Tonner mit zwei Achsen und 11.700 Kilogramm Nutzlast handelt.

Die beiden neuen XL-Stromer hatte der Hersteller 2022 im Umfeld der IAA Transportation in Hannover vorgestellt. Seitdem ist das Duo auch bestellbar. Die XD-Baureihe von DAF ist für das Verteilsegment gedacht, hierfür wurde zum Beispiel auch die Kabine mit besonderen Features wie einem „Curb View Window“ ausgestattet. Bei der XF-Baureihe handelt es sich um einen Fernverkehrs-Lkw. Beide Modelle verfügen über modulare Antriebsstränge mit E-Motoren von Paccar, die zwischen 170 bis 350 kW leisten, und eine Reihe von LFP-Batteriepacks für Reichweiten von 200 bis über 500 Kilometern, die mit bis zu 325 kW geladen werden können.

Bild: DAF Trucks Bild: DAF Trucks Bild: DAF Trucks Bild: DAF Trucks

In den Kundentests bei niederländischen Transporteuren sind die Reaktionen laut DAF vielversprechend. Als Testimonials kommen Vertreter von Oegema Transport, E. van Wijk Logistics und Cornelissen Transport zu Wort. Gerlof Oegema von Oegema Transport in Dedemsvaart äußert etwa: „Wir legen mit unserem XD Electric mit einer einzigen vollen Ladung fast 500 Kilometer zurück. Mit einer zusätzlichen Ladung könnten wir 1.000 Kilometer pro Tag zurücklegen, was interessante Möglichkeiten für lange Strecken schafft.“

Schauen wir noch einmal genauer ins technische Datenblatt: In den Fahrzeugen kommen je nach Kunden-Anforderung unterschiedliche E-Antriebe zum Einsatz. Dabei setzt DAF auf die EX-Familie von Paccar. Der Antrieb Paccar EX-D1 wird mit 170, 220 oder 270 kW angeboten. Der Paccar EX-D2 mit 270, 310 oder 350 kW. Beide Motoren werden mit einem Drei-Gang-Getriebe von ZF kombiniert. Auch die Batterie kann stufenweise angepasst werden. Die kleinste Konfiguration besteht aus zwei Batteriepaketen mit insgesamt 210 kWh Energiegehalt (für etwa 200 Kilometer Reichweite). Die größte Option besteht aus fünf Packs mit insgesamt 525 kWh für bis zu 500 Kilometer Reichweite. Die Bestelloptionen gestalten sich wie folgt:

Fahrzeugtyp E-Motor Motorleistung Drehmoment Anzahl der Batterien Batteriepaket XD Electric PACCAR EX-D1 170 kW 930 Nm 2 bis 5 210 bis 525 kWh XD Electric PACCAR EX-D1 220 kW 930 Nm 3 bis 5 315 bis 525 kWh XD Electric PACCAR EX-D1 270 kW 930 Nm 3 bis 5 315 bis 525 kWh XD Electric PACCAR EX-D2 270 kW 1370 Nm 3 bis 5 315 bis 525 kWh XD Electric PACCAR EX-D2 310 kW 1370 Nm 4 bis 5 420 oder 525 kWh XD Electric PACCAR EX-D2 350 kW 1370 Nm 4 bis 5 420 oder 525 kWh Quelle: DAF

Fahrzeugtyp E-Motor Motorleistung Drehmoment Anzahl der Batterien Batteriepaket XF Electric PACCAR EX-D2 270 kW 1370 Nm 3 bis 5 315 bis 525 kWh XF Electric PACCAR EX-D2 310 kW 1370 Nm 4 bis 5 420 oder 525 kWh XF Electric PACCAR EX-D2 350 kW 1370 Nm 4 bis 5 420 oder 525 kWh Quelle: DAF

Als Ladeleistung gibt DAF für das DC-Laden 325 kW an, an AC-Ladegeräten können die neuen E-Lkw 22 kW ziehen. Preise für die Fahrzeuge nennt DAF noch nicht, gab aber in einer früheren Mitteilung an, dass die Modelle im Premium-Segment angesiedelt werden: „Mit den brandneuen modularen EV-Antriebssträngen übernimmt DAF erneut die Führung im emissionsfreien Transport und bietet seinen Kunden vollelektrische Premium-Lkw-Lösungen.“

Die neue Generation der XD-Baureihe (sowohl elektrisch als auch mit Verbrenner) soll dabei laut DAF „neue Maßstäbe im Verteilersegment“ setzen. Dazu gehört zum Beispiel eine neue Kabine mit größeren Windschutz- und Seitenscheiben und niedrigerer Gürtellinie für eine bessere Rundumsicht. Weitere Features wie ein Curb View Window, ein klappbarer Beifahrersitz sowie Assistenten wie das DAF Digital Vision System und DAF Corner View sollen ebenfalls die Sicht des Fahrers verbessern. Die Kabine ist etwa als Day Cab oder auch als Sleeper und Sleeper High Cab erhältlich.

Beim E-Lkw XF für den Fernverkehr ergänzen ebenfalls eine Day Cab und eine Sleeper Cab die bisher erhältliche Sleeper High Cab – und eben der neue Elektroantrieb.

daf.com, daftrucks.de (XF Electric), daftrucks.de (XD Electric)