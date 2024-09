Karin Rådström rückt an die Spitze der Daimler Truck AG

Rådström tritt die Nachfolge von Martin Daum (64 Jahre) an, der kurz vor Ende seiner regulären Vertragszeit am 30. September 2024 als Vorstandsvorsitzender zurücktritt und den Weg für das nächste Kapitel der Transformation des Konzerns ebnet.

Daimler Truck ist voll des Lobes für seine neue Chefin: Innerhalb kürzester Zeit habe die studierte Ingenieurin die Profitabilität des Segments Mercedes-Benz Trucks erfolgreich gesteigert und die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit vorangetrieben. Mit Weitblick und Unternehmergeist habe sie eine Reihe neuer batterieelektrischer Lkw eingeführt (lesen Sie hier unseren Bericht zum eActros 600). Gleichzeitig habe sie gemeinsam mit ihrem Team die Kundenorientierung vorangetrieben, was zu einem verbesserten Serviceangebot und einer höheren Kundenzufriedenheit geführt habe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Joe Kaeser, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagt über die neue Vorstandsvorsitzende: „Wir freuen uns, dass wir Karin Rådström mit ihren herausragenden Branchen- und Führungskompetenzen als neue Vorstandsvorsitzende der Daimler Truck Holding AG gewonnen haben. Sie hat bewiesen, dass sie die Transformation einer Marke erfolgreich vorantreiben und gleichzeitig ein herausforderndes externes Umfeld meistern kann. Als überzeugende Führungskraft hat Karin Rådström dazu beigetragen, eine neue Leistungskultur zu etablieren und Empowerment, Vielfalt und Kundenorientierung zu fördern. Diese Merkmale sind für Daimler Truck Schlüsselelemente, um die Transformation der Mobilität erfolgreich zu meistern und die erste Wahl für unsere Kunden zu sein. Wir wünschen ihr und ihrem Team viel Erfolg und freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit.“

Bevor Karin Rådström zu Daimler Truck kam, leitete sie als Vorstandsmitglied bei Scania den Bereich Vertrieb & Marketing. Zuvor bekleidete sie bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber auch die Position des Senior Vice President, Head of Buses & Coaches.

Laut einem Bericht des „manager magazins“ hat sich die Schwedin gegen verschiedene Konkurrenten durchgesetzt: Neben einigen externen Kandidaten soll es neben Rådström selbst noch zwei andere Kandidaten aus dem aktuellen Vorstand gegeben haben, die in Management und Aufsichtsrat hoch gehandelt wurden: Technikvorstand Andreas Gorbach (49), der viele Freunde im Management hat; und zudem noch Karl Deppen (58), der die Asiensparte führt und vor allem von den Arbeitnehmern sehr geschätzt.

Deppen war dem Aufsichtsratschef Kaeser laut „manager magazin“ zu alt für zwei Amtszeiten, er hatte demnach von Beginn an die geringsten Chancen. So sei es zwischen Gorbach und Rådström zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen gekommen – bis der Technikchef, so will das Magazin erfahren haben, unerwartet zurückzog. „Sehr persönliche Gründe“ soll er demnach angeführt haben.

Nun also ist Rådström am Zuge – und kann auf die Unterstützung der Belegschaft bauen. Michael Brecht, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Daimler Truck Holding AG und Gesamtbetriebsratsvorsitzender, sagt: „Wir als Arbeitnehmervertretung haben mit Karin Rådström in den vergangenen Jahren gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Für uns ist wichtig, dass Daimler Truck mit ihr an der Spitze weiter ein erfolgreiches und zukunftsfähiges Unternehmen bleibt. Dabei müssen die Interessen der Beschäftigten und der Aktionäre gleichermaßen berücksichtigt werden. Das ist Voraussetzung für sichere und gute Arbeitsplätze.“

Wie in solchen Fällen üblich gibt es natürlich auch viel Lob für Rådströms Vorgänger Martin Daum. So sagt Michael Brecht über ihn: „Unser ausdrücklicher Dank und unser größter Respekt gilt Martin Daum, der Daimler Truck mit großer Umsicht weltweit erfolgreich aufgestellt hat. Er hat Großartiges geleistet, Daimler Truck in die Unabhängigkeit geführt und hatte für die Belange der Kolleginnen und Kollegen stets ein offenes Ohr.“ In seiner Amtszeit hatte Martin Daum unter anderem Daimler Truck als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht.

daimlertruck.com, manager-magazin.de (HIntergrund)