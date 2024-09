Der R17 Electric Restomod wurde gemeinsam mit dem französischen Designer Ora Ïto entworfen. Die Karosserie erinnert an den historischen Renault 17, wurde aber für das Einzelstück komplett neu entworfen und entwickelt. Das Kohlefaser-Chassis ist 17 Zentimeter breiter als das Originalfahrzeug, zudem ist der R17 Restomod auch flacher. Das soll die Straßenlage verbessern, zudem bleibt das Gewicht mit 1,4 Tonnen recht niedrig.

Auch wenn wichtige Merkmale wie die Sitzposition oder der Fahrkomfort erhalten bleiben sollen, gibt es eine entscheidende Änderung: Statt eines Verbrennungsmotors unter der Fronthaube ist im Heck ein 200 kW starker Elektromotor verbaut. Zur Batterie macht Renault keine Angaben.

„Das Showcar spiegelt die Geschichte und die Integrität des Renault 17 wider, ist aber auch ein Restomod, der den klassischen Charme des Originals mit den Technologien und Materialien von heute verbindet. Dieser revolutionäre Ansatz eröffnet Synergien zwischen Vergangenheit und Gegenwart und schafft ein modernes Erlebnis, ohne den Geist des Renault 17 aus den Augen zu verlieren“, so Renault. Zu dem Geist der 1970er Jahre gehört auch der braun-beige Innenraum, der folgerichtig auch in der Neu-Interpretation 2024 zu finden ist.

Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel Bild: Renault/Koretzky, Lionel

Das elektrische Restomod-Showcar wurde am 4. September im Maison5 in Paris enthüllt und wird vom 14. bis 20. Oktober auf dem Pariser Autosalon am Stand von Renault ausgestellt. Während vom historischen Renault 17 zwischen 1971 und 1979 über 92.000 Exemplare verkauft wurden, dürfte es bei der Neu-Interpretation keinen einzigen Kaufvertrag geben: Es soll bei dem Showcar als Einzelstück bleiben.

Für Fans elektrischer Neuauflagen alter Renault-Modelle gibt es dennoch eine gute Nachricht: Für den Pariser Autosalon bestätigt Renault zudem die Weltpremiere des neuen rein elektrischen Renault 4.

renault.com (R17), renault.de (R4)