Mosolf betreibt bald ein Dutzend E-Autotransporter in Baden-Württemberg

Mosolf hat das neue Elektro-Angebot zum Transport von Fahrzeugen dieser Tage offiziell vorgestellt und vermarktet die Dienstleistung unter der Bezeichnung „Emissionsfreie Fahrzeugauslieferung Baden-Württemberg“. Die Präsentation des neuen Konzepts erfolgte im Beisein von BaWü-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Standort Illingen, wo ab sofort bis zu sechs Elektro-Autotransporter im Dienst sind, ehe weitere sechs Anfang kommenden Jahres hinzukommen.

„Mit der Einführung des neuen Dienstleistungsproduktes unterstreichen wir unser Engagement für nachhaltigere Transportlösungen“, äußert Dr. Jörg Mosolf, Vorstandsvorsitzender der Gruppe. „Unsere Kunden erhalten dadurch die Möglichkeit, noch umweltfreundlicher und effizienter zu agieren. Das neue Produkt ist Teil unserer Konzernstrategie, die die Transformation unserer Lkw-Flotte hin zu CO2-armen Antriebstechnologien beinhaltet.“

„Klimaneutraler Gütertransport ist auch auf der Straße keine Zukunftsmusik mehr. Als Land werden wir die Unternehmen bei der Umsetzung unterstützen“, betont Verkehrsminister Winfried Hermann. Im Rahmen der inzwischen eingestellten KsNI-Förderung wurde die Beschaffung der E-Autotransporter und der nötigen Ladeinfrastruktur mit rund 2,1 Millionen Euro gefördert.

Für welche Marke sich Mosolf bei den E-Autotransportern entschieden hat, wird in der begleitenden Mitteilung nicht erwähnt. Bei der Präsentation des neuen Angebots vor Ort posierten die Verantwortlichen aber vor einem Exemplar von Designwerk. Bekannt ist schon seit gut einem Jahr, dass das Unternehmen drei vollelektrische Autotransporter dieses Herstellers betreibt. Ob auch die weiteren Einheiten von Designwerk sind, ist aber nicht bestätigt.

Als Mosolf das in Düsseldorf stationierte Trio des Schweizer Herstellers vergangenes Jahr vorstellte, war bereits die Rede davon, den Ladeinfrastrukturaufbau an mehreren Niederlassungen von Mosolf voranzutreiben – was schon seinerzeit nahelegte, dass die drei vollelektrischen Autotransporter nur der Anfang sind. Als Technikpartner für die Ladegeräte ist Smatrics an Bord. Als Standorte wurden damals Illingen, Gößnitz, Ketzin, Kirchheim, Kippenheim, Schöneck und Zörbig genannt. Insgesamt waren nach seinerzeitigen Unternehmensangaben bis zu 42 Ladepunkte geplant.

Bei dem 2023 vorgestellten Trio handelt es sich um Autotransporter des Typs 4x2R, die von der Schweizer Designwerk Technologies AG in Kooperation mit dem Fahrzeugtransporter-Spezialisten Kässbohrer Transport Technik GmbH entwickelt und konzipiert wurden. Das Modell baut auf einem Basischassis des Volvo FM auf. Mit einer Batterie-Kapazität von 340 Kilowattstunden können die Car Carrier nach Angaben des Herstellers bis zu 280 Kilometer zurücklegen. Als Antriebsleistung gab Designwerk vergangenes Jahr 500 kW an, als Leergewicht 8,75 Tonnen nach Elektrifizierung bzw. 10,71 Tonnen mit Aufbau (aber ohne Anhänger).



