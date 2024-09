Das sind die neuen Ladeparks von Enercity, GoFast und Ionity

Ungeachtet der zähen Marktlage bei Elektroautos eröffnen fast täglich neue Ladeparks in Deutschland. Und so stellen wir Ihnen heute drei Neueröffnungen in Hannover, München sowie in Matran in der Schweiz vor. Werfen wir zuerst einen Blick nach Niedersachsen: Der Hannoveraner Energieversorger Enercity hat nun am Flughafen Hannover einen Ladepark mit acht Anschlüssen eröffnet. Bei den Ladesäulen handelt es sich um Hypercharger von Alpitronic, die jeweils eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt bereitstellen können. Um den Fahrern während des Ladevorgangs einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, gibt es eine Lounge von BK World. Dabei handelt es sich um die vierte ihrer Art in Deutschland. Die BK-Lounge bietet unter anderem moderne Sanitäranlagen, Snack- und Getränkeautomaten, eine Kinderspielecke und Möglichkeiten zum Verweilen. Zuvor wurden am Flughafen bereits 64 Ladepunkte in den Parkhäusern installiert.