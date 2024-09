Enercity öffnet HPC-Park mit Lounge am Flughafen Hannover

Bei den vor Ort eingesetzten Ladesäulen handelt es sich um Hypercharger HYC400 von Alpitronic, die jeweils eine Leistung von bis zu 400 kW bereitstellen können. Jeder Schnelllader bietet jedoch zwei CCS-Ladepunkte. Sollten also zwei Fahrzeuge gleichzeitig an einer Ladesäule laden, teilt sich die Ladeleistung auf. Enercity schreibt, dass die Kombination aus leistungsstarken Ladepunkten und einer rund um die Uhr zugänglichen Ladelounge am Hannoveraner Flughafen das Laden für E-Fahrer „deutlich komfortabler gestalten soll“. Durch die angeschlossene Lounge der BK Group wird Enercity nach eigenen Angaben „zum ersten Energieversorger in Deutschland, der eine eigene Ladelounge betreibt“.

Um den Fahrern während des Ladevorgangs einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, gibt es in der Lounge unter anderem moderne Sanitäranlagen, Snack- und Getränkeautomaten, eine Kinderecke und Möglichkeiten zum Verweilen. Die Einrichtungen vertreibt der Hersteller unter der Bezeichnung BK World. Drei weitere Lounges gibt es bereits in Deutschland – und zwar am Tesla-Supercharger-Standort im bayerischen Endsee sowie in der Nähe von Heidelberg und in Bernau am Chiemsee. Vor Kurzem wurde zudem ein Exemplar in Frankreich eröffnet.



Der Ladepark am Flughafen Hannover wurde laut Enercity mit rund 100.000 Euro vom Bund gefördert und ist Teil einer Initiative des Energieversorgers, die Lademöglichkeiten am Hannover Airport auszubauen. Im Spätsommer 2023 hatte Enercity die Kooperation mit dem Flughafen Hannover bereits umrissen. Auf dessen Gelände sollen 72 Ladepunkte für Flugreisende, Kurzzeit- und Tagesgäste entstehen – plus den nun eröffneten HPC-Ladepark mit acht Anschlüssen. In ganz Hannover plant das Unternehmen bis 2026 ein Netz von 1.300 Ladepunkten. 2022 hatte Enercity dort bereits „Norddeutschlands größten E-Ladepark“ eröffnet. Im Stadtteil List gingen seinerzeit 84 neue Parkplätze zum AC-Laden (je 22 kW) und sechs für DC-Laden (je 150 kW) ans Netz.

Bild: bk World Bild: bk World Bild: bk World Bild: bk World Bild: Tim Schaarschmidt/Enercity Bild: bk World Bild: bk World

Enercity-CEO Aurélie Alemany kommentiert: „Bereits im vergangenen Jahr hat enercity am Flughafen Hannover die ersten 64 Ladepunkte in den Parkhäusern für Reisende installiert. Mit dem Schnellladepark und der enercity Lounge in einem Bereich mit hohem Verkehrsaufkommen wird der nächste Abschnitt für bedarfsgerechte Infrastruktur eröffnet. Wir schaffen hier ein neues Ladeerlebnis und erweitern den Kreis um die Kunden, die sehr schnell, flexibel und komfortabel ihr Fahrzeug laden möchten.“ Mit diesem Vorzeigeprojekt setze ihr Unternehmen ein Ausrufezeichen für kundenorientierte und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur. „Solche Beispiele bringen die E-Mobilität auf die Überholspur und steigern die Akzeptanz in der Gesellschaft“, ist Almany überzeugt.

„Die Errichtung der Ladepunkte in den Parkhäusern war ein wichtiger Schritt für die Ladeinfrastruktur hier am Hannover Airport“, ergänzt Maik Blötz, Geschäftsführer Hannover Airport. „Mit diesem neuen Ladepark wird das Angebot für unsere Kunden komplettiert. Fluggäste und Besucher haben jetzt die Möglichkeit ihr E-Fahrzeug in angenehmer Atmosphäre innerhalb kürzester Zeit zu laden. Ich persönlich freue mich sehr über die Eröffnung des Parks, denn das Thema E-Mobilität ist an unserem Standort ein wichtiger Meilenstein in unserer Klimastrategie.“



enercity.de, bk.world