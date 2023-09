Hannover Airport erhält 72 Parkhaus-Ladepunkte und HPC-Park

Hannovers Energiedienstleister Enercity errichtet am Flughafen Hannover 72 Ladepunkte für Flugreisende, Kurzzeit- und Tagesgäste. Die Lademöglichkeiten befinden sich zum Teil bereits in den Parkhäusern 1 und 3. Auch ein HPC-Park ist auf dem Airport-Gelände in Planung.

Die ersten 32 der 72 Parkhaus-Ladepunkte hat Enercity bereits in Betrieb genommen, der Rest soll – ebenfalls in den Parkhäusern 1 und 3 – bis Anfang nächsten Jahres folgen. Welche Ladeleistung die Lader bieten, präzisiert der Hannoveraner Ladespezialist nicht. In einer begleitenden Mitteilung heißt es lediglich: „Perfekt aufeinander abgestimmt: Schnelllademöglichkeiten nach dem Urlaub, Aufladen während der Geschäftsreise nach München“. Dies legt nahe, dass es sich um AC-Lader für letzteren Use Case handelt.

Denn für den Schnelllade-Park soll ein außerhalb der Parkhäuser entstehender HPC-Ladepark mit acht Ladepunkten sorgen. Laut Enercity können E-Auto-Fahrer dort künftig mit 400 kW Leistung laden. Auf einem mitgelieferten Presse-Rendering sind Stationen von Hersteller Alpitronic zu erkennen. Den HYC400 mit einer Spitzenleistung von 400 kW hatte Alpitronic erstmals im Mai 2022 angekündigt, seit diesem April ist das neue Spitzenprodukt offiziell auf dem Markt. Bei der Ladesäule geht es weniger um die Spitzenleistung, sondern um die geteilte Leistung, wenn beide Ladepunkte belegt sind: Dann stehen immer noch 200 kW zur Verfügung, was nicht nur von immer mehr Fahrzeugen unterstützt wird.

Doch zurück zum Flughafen Hannover: „Wir haben einen ehrgeizigen Plan – die Ladeinfrastruktur unseres Landes zu erweitern, damit jede Reise ohne Sorgen verläuft. Es ist fast so, als würden wir den E-Fahrzeugen eine eigene Landebahn bieten – eine Landebahn der Nachhaltigkeit. Mit dem Konzept eines modernen Ladeparks setzen wir Maßstäbe. Es ist der Anfang einer Reise, Mobilität ganzheitlich emissionsfrei zu gestalten”, äußert Enercity-CEO Susanna Zapreva.

Maik Blötz, Geschäftsführer des Flughafens Hannover, kommentiert: „Mit dem umfassenden Ausbau der Ladepunkte am Hannover Airport werden unsere Kunden in Zukunft noch attraktiver parken und reisen können. Das Thema E-Mobilität am Campus ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Klimastrategie. Bis zum Jahr 2045 streben wir an, den Flughafen klimaneutral zu betreiben.“

Enercity und der Flughafen Hannover gehen mit dem Projekt eine langjährige Partnerschaft ein. So soll das Angebot an Ladepunkten „optional sukzessive erweitert werden“. Enercity übernimmt neben dem Betrieb der Ladeinfrastruktur auch die Wartung und Abrechnung. In Hannover selbst plant das Unternehmen bis 2026 ein Netz von 1.300 Ladepunkten im gesamten Stadtgebiet. 2022 hatte das Unternehmen dort „Norddeutschlands größten E-Ladepark“ eröffnet. Im Stadtteil List gingen seinerzeit 84 neue Parkplätze zum AC-Laden (je 22 kW) und sechs für DC-Laden (je 150 kW) ans Netz.

airliners.de, enercity.de