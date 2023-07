Enercity baut Schnellladeinfrastruktur in Hannover aus

Enercity hat vier weitere Schnellladepunkte im südwestlichen Hannover in Betrieb genommen. Mit dem neuen Standort Enercity Leinewelle in der Nähe des Landtages schließt der Betreiber nach eigenen Angaben den „Kreis“ entlang des Cityrings.

Am Leibnizufer stehen jetzt zwei neue Ladesäulen mit jeweils 150 kW und insgesamt vier Ladepunkten bereit. Konkret handelt es sich um Alpitronic Hypercharger HYC150, die das Laden mit den erwähnten 150 kW ermöglichen, wenn nur einer der CCS-Ladepunkte genutzt wird. Sind beide belegt, wird die Leistung in 2×75 kW aufgeteilt. Nun sei es möglich, E-Fahrzeuge an insgesamt 16 öffentlichen Schnellladepunkten im Osten, Norden, Westen und Süden des Cityrings aufzuladen, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung.

„Der Cityring wird dank enercity zum Power-Ring für E-Fahrzeuge. Wir setzen hier bewusst auf leistungsstarke Schnellladepunkte mit bis zu 150 kW Leistung. Wichtig ist, dass unsere Kundinnen und Kunden die Ladepunkte sehr gut erreichen können und der Ladevorgang in der City wenig Zeit in Anspruch nimmt”, sagt Enercity-CEO Susanna Zapreva.

Enercity will das Ladenetz in Hannover weiter ausbauen. Bis 2026 plant der Energiedienstleister mit 1.300 Ladepunkten im gesamten Stadtgebiet. Erst kürzlich hatte das Unternehmen dort „Norddeutschlands größten E-Ladepark“ eröffnet. Im Stadtteil List sind Anfang des Monats 84 neue Parkplätze zum AC-Laden (je 22 kW) und sechs für DC-Laden (je 150 kW) ans Netz gegangen.

enercity.de