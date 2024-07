Erste BK World Lounge in Frankreich eröffnet

„Wir revolutionieren die Ladestation für Elektrofahrzeuge“ – so lautet der Anspruch der BK Group seit der Premiere der ersten Lounge im Sommer 2022 am Tesla-Supercharger-Standort im bayerischen Endsee. Seitdem kamen einige BK World Lounges dazu, zuletzt in der Nähe von Heidelberg und in Bernau am Chiemsee.

Ziel der Macher ist eine nachhaltige Lounge für Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos, in der die Wartezeit zur Quality Time wird. Um ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, gibt es in den Lounges unter anderem moderne Sanitäranlagen, Snack- und Getränkeautomaten, eine Kinderecke und Möglichkeiten zum Verweilen.

Und dieses Konzept soll nun internationalisiert werden. Mit einem neuen Standort im Norden Frankreichs beginnt die Expansion der bk World Lounges in Europa. Seit dieser Woche können Elektroautofahrer in Roye ihre Ladepause in solch einer Aufenthalts-Lounge verbringen.

Die Lounge liegt am neuen Tesla Supercharger Park in Roye. Direkt an der A1 zwischen Lille und Paris gelegen, können dort Elektroautos aller Marken mit CCS-Anschluss an 32 Tesla Superchargern der Generation V4 geladen werden. Dabei handelt es sich um den aktuell größten V4-Ladepark der Welt, der zudem an einer der meistbefahrenen Straßen Frankreichs liegt.

Bei der neuen BK World Lounge in Roye gibt es eine Besonderheit gegenüber den bisherigen Lounges in Deutschland: Sie ist erstmals im Tesla-Style gestaltet. Die Lounge ist angelehnt an das Tesla-Design und entspricht so den ganz individuellen Designwünschen der Elektroauto-Marke. Wie üblich, gibt es in der Lounge Sitzgelegenheiten, eine große Auswahl an Snacks und Getränken in modernsten Vending-Automaten, Kaffee und Sanitäranlagen.

