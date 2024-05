BK Group eröffnet Lade-Lounge in der Nähe von Heidelberg

Genau zwischen Sinsheim und Hockenheim gelegen, ergänzt die neueste BK World Lounge einen bereits bestehenden Tesla-Ladepark um eine Aufenthaltsmöglichkeit. Neben den zwölf bestehenden V3-Superchargern wird der Park parallel zur neuen Lounge auch mit zehn weiteren Chargern der Generation V4 ergänzt. Dadurch sollen bald noch mehr E-Auto-Fahrer den Ladepark nutzen und sich in der neuen Lounge aufhalten können.

Die Lounge ist die „Mini“-Ausführung des Aufenthaltbereichs und besteht aus einem sogenannten Qube, während es von der BK World an anderen Standorten auch Ausführungen mit zwei oder drei Qubes gibt. In diesem Qube finden die Gäste, wie auch in den größeren Lounges, eine reichliche Auswahl an Snacks und Getränken, Kaffee, Sitzgelegenheiten und eine moderne Toilette. Ergänzt wird das Angebot vor Ort durch einen Pizza- sowie einen zusätzlichen Getränkeautomaten außerhalb der Lounge, der rund um die Uhr heiße Pizza in wenigen Minuten aufbackt und im Pizzakarton verpackt ausgibt.

Die erste Lounge der BK Group wurde bereits im Sommer 2022 am Tesla-Supercharger-Standort im bayerischen Endsee eröffnet. Darauf folgten weitere Eröffnungen auf dem Festplatz in Füssen, in Schierling und Bayreuth. Mit Lindau folgte im April der fünfte Standort, an dem eine Aufenthalts-Lounge des Unternehmens zur Verfügung steht.

bk.world