BK Group eröffnet Lounge am Supercharger-Standort in Lindau

Der Standort in Lindau sei laut der BK Group ein wichtiger Knotenpunkt. „Zum einen dient er Urlauberinnen und Urlaubern in der Bodensee-Region zum entspannten Laden, zum anderen ist er für Durchreisende auf dem Weg nach Österreich ein wichtiger Ladepunkt vor der Grenze“, heißt es in einer Mitteilung.

„Ich freue mich, dass wir mit unserem fünften Standort nun auch die Bodenseeregion erreichen und den Elektroautofahrerinnen und -fahrern auch dort ein tolles Ladeerlebnis mit einem komfortablen Aufenthalt, leckeren Snacks, modernem Sanitärbereich und auch einem Pizzaautomaten ermöglichen können. Die wunderschöne Bodenseeregion ist ein perfekter Standort für unsere Lounge“, so Gründer Gerold Wolfarth über die neue Lounge.

Aufgrund der erwarteten Frequenz befindet sich vor Ort die aktuell größte Ausbaustufe der BK World Lounge. Sie besteht in diesem Fall aus drei einzelnen Raummodulen, den sogenannten Qubes, welche je nach Bedarf einzeln, zu zweit oder zu dritt gestellt werden können. Dank des flexiblen Konzepts sollen BK World Lounges ohne großen Aufwand jederzeit erweitert oder verkleinert werden können, je nach Auslastung und Bedarf.

Die erste Lounge der BK Group wurde bereits im Sommer 2022 am Tesla-Supercharger-Standort im bayerischen Endsee eröffnet. Darauf folgten weitere Eröffnungen auf dem Festplatz in Füssen, in Schierling und Bayreuth. Mit Lindau folgte nun der fünfte Standort, an dem eine Aufenthalts-Lounge des Unternehmens zur Verfügung steht.

