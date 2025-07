Allego reduziert Schnellladetarife in den Niederlanden um 7 Cent

In seiner Mitteilung spricht das Unternehmen von einer „HPC-Preissenkung“. Ein Blick in die Allego-App „Smoov“ zeigt jedoch, dass der neue Preis in den Niederlanden nicht nur an HPC-Ladepunkten mit 150 kW und darüber gilt, sondern auch an DC-Ladesäulen mit einer Ladeleistung von lediglich 50 kW.

Zwar nennt Allego einen nun geltenden Preis von 79 Cent pro Kilowattstunde anstelle der bisher 0,864 Euro. Ein Blick in die App zeigt jedoch, dass tatsächlich 79,3 Cent pro kWh berechnet werden. Während die Abweichung bei kleinen Lademengen kaum ins Gewicht fällt, kann sie sich bei höheren oder häufigeren Ladevorgängen dennoch bemerkbar machen. Keine Änderung gibt es bei der Blockiergebühr von 25 Cent pro Minute, die nach 45 Minuten an der Ladestation greift. Diese gilt auch weiterhin nur bei Ladepunkten mit 150 kW und darüber.

„Wir bei Allego setzen uns dafür ein, diese fortschrittliche Technologie [High Power Charging, Anm. d. Red.] für alle zugänglich und erschwinglich zu machen“, so Jules Sommers, Managing Director von Allego Niederlande, zur aktuellen Preissenkung. Ob der Ladeinfrastruktur-Betreiber seine Ladepreise auch in anderen Ländern senkt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Während die neuen Preise für das Ad-hoc-Laden sowie per App nur in den Niederlanden gelten, hat Allego unabhängig davon vor wenigen Tagen den „Summer Pass 2025“ eingeführt. Bis zum 30. September erhalten Nutzer damit gegen eine monatliche Grundgebühr einen Rabatt von 30 Prozent auf den lokal geltenden Ad-hoc-Preis an den mehr als 5.000 eigenen Schnellladepunkten in ganz Europa sowie ausgewählte Ladesäulen im Partnernetzwerk. Dieser kann jedoch nicht über die App gebucht werden, sondern nur über das Webportal.

Ob Ad-hoc-Laden, App-Nutzung oder das Abschließen eines „Summer Pass 2025“-Abos, an den AC-Ladepreisen ändert sich nichts. In den Niederlanden zahlen Nutzer somit weiterhin zwischen 39 und 62 Cent pro Kilowattstunde. Nach fünf Stunden am Ladepunkt greift eine Blockiergebühr in Höhe von 50 Cent pro Minute. Von 23-7 Uhr wird diese jedoch nicht berechnet.

