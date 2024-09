Flughafen Nürnberg schickt acht Elektro-Vivaro in den Dienst

Opel hat an den Flughafenbetreiber konkret zwei verschiedene Versionen des Vivaro Electric überstellt: Zum einen Doppelkabinen-Exemplare mit sechs und zum anderen Kombi-Einheiten mit bis zu neun Sitzplätzen. Der Auftrag lief über die Autohaus Kropf GmbH, die die Fahrzeuge auch speziell für den Flughafenbetrieb umrüstete und sie im flughafentypischen Gelb-Schwarz-Karo folierte.

„Auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität rüsten wir unsere Fahrzeugflotte Schritt für Schritt auf emissionsfreie Antriebe um, die wir mit selbst erzeugter, grüner Energie versorgen können“, sagt Jan C. Bruns, COO des Airport Nürnberg. „Im Opel Vivaro Electric haben wir ein passendes Modell gefunden, das all unsere Ansprüche an ein flexibles, belastbares und zugleich verlässliches Airport-Fahrzeug erfüllt und seine Einsätze dabei noch lokal emissionsfrei erledigt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein.“

