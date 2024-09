Konsortium will E-Lkw-Ökosystem aus einer Hand bieten

Zentraler Bestandteil des E-Lkw-Ökosystems ist die Infrastruktur zum Laden sowie zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Quellen, heißt es in der Mitteilung. Beides werde von ElectroFleet vollständig finanziert, „ohne Risiko für den Kunden“. Den Elektro-Lkw (Kauf, Leasing oder Vermietung) sowie die benötigte Hardware sowie die Fuhrpark-Analyse und die Planungsleistungen sollen Kunden auf Wunsch von den Partnern der „TCO Alliance“ erhalten können. „Das Ziel unserer TCO Alliance ist es, alle Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die für einen erfolgreichen Übergang von Diesel- zu Elektro-Lkw erforderlich sind“, so Mark Hellmann Regouby.

„Die Langzeitmiete von Elektro-Lkw, wie wir sie anbieten, ist für viele Lkw-Flottenbetreiber eine ideale Möglichkeit, den risikofreien Einstieg in die Elektromobilität zu schaffen. Über die TCO Alliance haben unsere Kunden die attraktive Option, die Infrastruktur rund um den E-Lkw finanzieren zu lassen. Zudem profitieren sie über ElectroFleet von einem langfristig garantierten Festpreis für Strom aus erneuerbaren Quellen. Das gibt unseren Kunden die benötigte Planungssicherheit“, sagt Patrick Holm, Managing Director bei Ferronordic e-Rental. „Mit unserem Fokus auf intelligentes Lade- und Energiemanagement gestalten wir die Ladeinfrastruktur der TCO Alliance effizient und zukunftssicher“ ergänzt sich Johann Olsen, CEO Co-Founder von IO-Dynamics. „Mit unserem umfassendsten Netzwerk an festangestellten und spezifisch geschulten Fachkräften in Deutschland garantieren wir höchste Zuverlässigkeit und maximale Up-Time der Ladeinfrastruktur. Als Mitglied der TCO Alliance sorgen wir für die konsequente Projektumsetzung sowie einen nahtlosen Betrieb der Elektro-Lkw-Flotten von morgen“, so Lucas Althammer, CEO von Service4Charger.

„Mit diesem offenen Branchen-Verbund stellen wir Lkw-Fuhrparkbetreibern das komplette Ökosystem rund um den Elektro-Lkw zur Verfügung – und zwar aus einer Hand“, erklärt Mark Hellmann Regouby, CEO und geschäftsführender Gesellschafter von ElectroFleet. Wie der in Osnabrück ansässige Cleantech-Energieversorger mitteilt, bleibt das Konsortium jedoch bewusst offen für weitere Interessenten, die das Angebot weiter stärken sollen.

