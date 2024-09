Logistikfirma Eutraco ordert 50 E-Lkw eActros 600

Eutraco gibt bekannt, über Mercedes-Benz-Händler Ghistelinck Autobedrijven im belgischen Waregem 50 Elektro-Lkw des Typs eActros 600 zu beziehen. Damit wird das Logistikunternehmen nach eigenen Angaben zum ersten Transportakteur Belgiens, der über eine so große Flotte von Elektro-Lkw verfügt. „Wir haben eine grundlegende Entscheidung getroffen, um uns voll und ganz für die Nachhaltigkeit unserer Flotte einzusetzen. Nachhaltiger Transport mit Elektro-Lkw ist in der Tat zu den gleichen Kosten möglich wie mit Diesel-Lkw“, sagt CEO Serge Gregoir. Ein E-Lkw sei zwar in der Anschaffung teurer als ein Dieselmodell, aber die geringeren Gesamtbetriebskosten beseitigten die Differenz binnen acht Jahren.

Derzeit betreibt Eutraco 160 Dieselfahrzeuge, die Güter zwischen Kunden und eigenen oder externen Lagern in den Beneluxländern und Frankreich transportieren. Die Flotte soll nun schnell auf Elektroantrieb umgestellt werden: Bis Ende 2025 will Händler Ghistelinck Autobedrijven im Rahmen einer 14-Millionen-Euro-Investition die ersten 50 Elektro-Lkw ausliefern. Das macht rund knapp ein Drittel des Eutraco-Fuhrparks aus – und soll nur der erste Schritt auf dem weiteren Elektrifizierungspfad sein.

„Für uns ist es eine klare strategische Entscheidung, vollständig auf nachhaltigen Transport zu setzen. Im Gegensatz zu wasserstoffbetriebenen Lkw sind Elektro-Lkw technologisch bereits weit fortgeschritten. Sie haben eine Reichweite von 500 Kilometern und können schnell aufgeladen werden, was perfekt zu unseren Kernaktivitäten passt“, so Gregoir weiter.

Die Firmenstandorte im ganzen Land – darunter in Willebroek, Gent und Roeselare – sollen in Kürze mit weiteren Ladestationen, Ladeplätzen und großen Speichern ausgestattet, sodass alle Lkw vor Ort aufgeladen werden können. Bis zu 75 Prozent der Lader werden „mit Ökostrom aus den eigenen Solaranlagen in Kombination mit den Batteriesystemen betrieben“, wie das Unternehmen mitteilt.

Eutraco hat sich neben den hohen Nachhaltigkeitsambitionen auch zum Ziel gesetzt, „kurzfristig der drittgrößte Logistikanbieter auf dem belgischen Markt zu werden“. Zu seinen Kunden zählt der Logistikspezialist u.a. Coca-Cola European Partners, GB Foods, Betafence, HUBO oder Longi. Bis Ende 2025 will die Gruppe unter Berücksichtigung der laufenden Bauprojekte 685.000 Quadratmeter Logistikfläche verwalten.



