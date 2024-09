Maxus stellt elektrischen Pickup eTerron 9 vor

Wie soviele andere Hersteller auch nutzt Maxus ebenfalls die Gelegenheit, auf der IAA Transportation in Hannover eine Weltpremiere zu zeigen: Als erster vollelektrischer Pickup mit serienmäßigem Allradantrieb in Europa soll das neue Flaggschiff von Maxus neue Maßstäbe setzen. Dabei will das Modell mit seiner großzügigen Pritsche sowie einer hohen Nutz- und Anhängelast punkten.

Der eTerron 9 soll dabei Vorbote einer umfassenden Modelloffensive von Maxus in Europa sein: „Europa spielt eine zentrale Rolle für Maxus und den SAIC-Konzern. Nach dem erfolgreichen Start in einer der anspruchsvollsten Regionen der Welt gehen wir nun in die Offensive. Mit weiteren neuen Modellen wollen wir unsere Vorreiterrolle bei nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität ausbauen“, erklärt Utz Rachner, Country Manager Deutschland bei SAIC Maxus Europe. „Einen ersten Vorgeschmack gibt unser neuer Pickup eTerron 9, den wir hier in Hannover erstmals der Weltöffentlichkeit präsentieren.“

Der Pickup hat zwei Elektromotoren an Bord: Die beiden Permanentmagnet-Synchronmotoren leisten 125 kW vorne bzw. 200 kW an der Hinterachse, woraus sich eine Gesamtleistung von 325 kW ergibt. Die Energie für den Elektroantrieb liefert eine 102 kWh starke Hochvoltbatterie, die sich mit bis zu 115 kW an entsprechenden Schnellladestationen innerhalb von rund 40 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen lässt. Der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku wurde nach der eigens entwickelten Tetris-Bauweise in einem Neun-Zellen-Schutzrahmen konzipiert, der die Kräfte – wie beim Tetris – horizontal und vertikal verteilt. Dies minimiert laut Maxus den Platzbedarf und erhöht Kapazität und Sicherheit.

Bild: Maxus Bild: Maxus Bild: Maxus

Neu ist auch das 9-Kanal-Belüftungssystem, das zur optimalen Batterietemperatur beiträgt und höchste Leistung unter allen Bedingungen garantiert. Zusammen mit einer effizienten Energierückgewinnung verbessert das Wärmemanagement die Reichweite im Winter um 10 Prozent gegenüber bewährten Elektroautos. Die Normreichweite des eTerron 9 liegt bei bis zu 430 Kilometern pro Akkuladung (WLTP kombiniert).

Mittels „Vehicle to Load“ (V2L) verwandelt sich das Fahrzeug auf Wunsch zudem in eine rollende „Powerbank“: Die in der Batterie gespeicherte Energie versorgt externe Geräte mit Strom. Neben mehreren 2,2-kW-Steckdosen im „Frunk“ und an der Ladefläche gibt es auch einen externen 6,6-kW-Anschluss, an den sich beispielsweise die Werkzeuge von Handwerksbetrieben bzw. E-Bikes und Kühlboxen im Campingurlaub anschließen lassen.

Das 5,50 Meter lange Modell bietet eine maximale Nutzlast von 620 Kilogramm. Sollen längere Gegenstände transportiert werden, lässt sich die Rückwand der Fahrerkabine auf Knopfdruck versenken. Dadurch entsteht eine bis zu 2,40 Meter lange Ladefläche – ideal sowohl für ein Surfbrett als auch für Bau- und Gartenbedarf.

Hinzu kommt ein 236 Liter großer „Frunk“ unter der Motorhaube, in dem Gepäck wettersicher transportiert werden kann. Er bietet zudem zwei Sitzplätze für die Pause oder das BBQ beim Camping. Zudem bietet das Fahrzeug bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast – laut Maxus ein Bestwert für vollelektrische Pickups dieser Klasse.

Der Verkaufsstart für den eTerron 9 ist im 4. Quartal 2024 geplant. Weitere Informationen zum Fahrzeug, darunter auch die Preise und Details zur Markteinführung in den einzelnen Märkten, sollen dann bekanntgegeben werden.

Elektrische Pickups sind in Europa bislang eine Seltenheit. Vergangenes Jahr brachte Ford seinen E-Pickup F-150 Lightning nach Europa. Kommendes Jahr will der japanische Hersteller Isuzu mit dem D-MAX BEV folgen.

maxusmotors-presse.de