Group14 startet Produktion von Anodenmaterial in Südkorea

Nach Angaben von Group14 wurden bereits über 100 Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik mit dem Material aus dem südkoreanischen Werk beliefert. Diese Batteriehersteller nutzen diese ersten Mengen, um SCC55 für den Einsatz in verschiedenen Batterieprogrammen für Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik zu testen. Also Produkte, die voraussichtlich im Jahr 2025 auf den Markt kommen werden.

Group14 gibt an, dass es diesen Monat bereits mit den ersten SCC55-Auslieferungen aus dem Werk begonnen hat, macht jedoch keine Angaben darüber, an wen diese gingen. Das Unternehmen äußert lediglich, dass es von seiner ersten Produktionsbasis im Bundesstaat Washington aus mehr als 100 Kunden beliefert hat und dass das Material „bereits in über zwei Millionen Smartphones“ enthalten ist. Die neue Anlage verfügt über eine anfängliche Jahreskapazität von 2.000 Tonnen SCC55, was 10 Gigawattstunden entspricht – genug, um etwa 100.000 bis 250.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr zu betreiben, heißt es vom Unternehmen.

„Indem wir das Silizium-Batteriematerial von Group14 an mehreren Standorten weltweit für Elektrofahrzeug- und Consumer-Electronics-Programme verfügbar machen, bringen wir bahnbrechende Leistung zu mehr Verbrauchern, die die Vorteile von Silizium-Batterien nutzen wollen“, sagt Rick Luebbe, CEO und Mitbegründer von Group14 Technologies. „Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die Robustheit unserer Fertigungsprozesse und die Skalierbarkeit unseres SCC55-Materials, das jetzt validiert und durch Dual-Sourcing für führende Elektroauto- und Consumer-Electronics-Zellenhersteller zugänglich ist.“

Rick Costantino, CTO und Mitbegründer von Group14 Technologies, fügt hinzu: „Mit dem SCC55-Material von Group14 können Siliziumbatterien alle Leistungsanforderungen erfüllen, von der Energiedichte über extreme Schnellladung bis hin zur Skalierbarkeit.“ Zum Hochfahren der Produktion und der Lieferketten führte electrive kürzlich ein Interview mit Grant Ray, Vice President of Global Market Strategy bei Group14, der auch ausführlich über die Pläne des Unternehmens für sein SCC55-Material sprach.

Im Juli kündigte Group14 außerdem mehrere große Batterieaufträge an, so dass die neue Fabrik gut ausgelastet werden dürfte. Zu den bekannten Kunden von Group14 zählen zum Beispiel Customcells und Porsche. Group14 behauptet außerdem, dass unter seinen 100 globalen Kunden „95 Prozent der weltweiten Batterieproduktion“ vertreten sind.

