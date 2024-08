„Unsere Kultur ist sehr ähnlich zu Porsche“ – Interview mit Grant Ray von Group14

Das Vorzeigeprodukt von Group14, SCC55, ist eine stabile Silizium-Kohlenstoff-Verbundanode, die nach Angaben des Unternehmens eine fünfmal höhere Kapazität als Graphit (das derzeitig meistverbreitete Anodenmaterial) und eine um bis zu 50 Prozent höhere Energiedichte als herkömmliches Graphit für Lithium-Batterie-Aanoden bietet.

Etwa 95 Prozent der Anode von Elektroauto-Batterien werden derzeit aus Graphit hergestellt, was ihn zum gefragtesten Rohstoff aller Batteriemetalle macht. Über 80 Prozent des synthetischen und abgebauten Graphits stammen aus China, das im Dezember 2023 Exportzölle auf Graphit eingeführt hat. Ivan Lam von Counterpoint Research merkte an: „Wir glauben, dass der Durchschnittspreis für Graphit in Zukunft aufgrund von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage weiter steigen wird, auch in Russland, das vor dem Russland-Ukraine-Krieg einer der wichtigsten Graphit-Lieferanten war.“ Die Bemühungen um eine Ausweitung der Graphit-Produktion außerhalb Chinas haben sich verstärkt.

Es überrascht nicht, dass sich Group14 innerhalb von acht Jahren von einem Startup-Unternehmen zu einem multinationalen Konzern entwickelt hat, der heute 95 Prozent der weltweiten Batteriehersteller mit seinen Produkten beliefert – von der Unterhaltungselektronik bis hin zu Hochleistungs-Elektrofahrzeugen und der Luftfahrt. Lokale Versorgungsketten in Asien und Europa wurden durch die Produktion von Siliziumprodukten in Südkorea im Rahmen einer Kooperation mit SK und durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Schmid Silicon aus Deutschland im Gewerbegebiet Schwarze Pumpe ermöglicht. Group14 wird von Porsche als Großinvestor unterstützt, und im Juli 2024 unterzeichnete das Porsche-Joint-Venture CustomCells einen mehrjährigen Liefervertrag mit Group14. Group14 beliefert auch StoreDot, das Batterien für Polestar liefert, und Molicel, das Batterien für das nordamerikanische Elektroflugzeugunternehmen Archer herstellt.

Herr Ray, was war der Anlass für den Besuch in Deutschland?

Ich arbeite daran, welche Bedürfnisse unser Team in Deutschland hat, da wir unsere Präsenz weiter ausbauen. Nicht nur in unseren Büros hier in Stuttgart, sondern auch für das, was wir in der Region Schwarze Pumpe tun, sowie für die Bemühungen in der gesamten EU, um unser Geschäft weiterzuentwickeln. Wir haben mit der Rekrutierung von Mitarbeitern begonnen, und meine Aufgabe ist es, hierher zu kommen und sicherzustellen, dass wir das Team und das Wachstum, das stattfindet, unterstützen. Außerdem kümmere ich mich um einige unserer eher internationalen Bedürfnisse. Da ich hier bin, kann ich mich voll und ganz auf diese Aufgabe konzentrieren.

Ich nehme an, dass die Siliziumfabrik in Schwarze Pumpe in Sachsen und der Deal mit CustomCells die beiden Hauptschwerpunkte sind.

Da sind auf jeden Fall die fantastischen Neuigkeiten, die wir kürzlich mit CustomCells geteilt haben, und natürlich unsere fortlaufende Partnerschaft mit Porsche, die ihre Zulieferer einschließt und wie sie die Elektrifizierung vorantreiben.

Welche Anforderungen stellt Porsche an die Elektrifizierung?

Darüber würde ich gerne sprechen, aber das kann ich derzeit nicht öffentlich. Wir stellen sicher, dass wir in der Lage sind, die Anforderungen der Porsche-Partner zu erfüllen, und stellen sicher, dass wir alle ihre Qualifikationsstufen erfüllen, während sie sich auf die Produkteinführung vorbereiten. Den Zeitpunkt für diese Produkteinführungen muss Porsche selbst festlegen.

Abgesehen von diesen beiden großen Dingen, dem Liefervertrag mit CustomCells und der neuen Silizium- und Silangasanlage in Schwarze Pumpe, was sind die anderen Faktoren in Deutschland und Europa im Besonderen? Sie sprachen von dieser internationalen Ausrichtung. Was ist hier die Strategie, die auch für Ihren Besuch relevant ist?

Nun, wir sehen uns an, wie die Elektrifizierung in den nächsten Jahren aussehen könnte. Und wie Lieferkettenstrategien aussehen sollten, um die Energieunabhängigkeit zu unterstützen. Eine lokalisierte Lieferkette kann uns von den Herausforderungen befreien, die mit dem Transport von Materialien aus einzelnen Quellen quer über den Planeten verbunden sind. Wir schauen uns an, wie Dekarbonisierungsbemühungen und die Sicherheit der Lieferkette aussehen. Als Anbieter von Silizium-Batteriematerialien können wir synthetische Materialien überall auf der Welt mit lokaler Fertigung liefern. Unsere Materialien können auch dazu beitragen, die Leistung der Batterien radikal neu zu gestalten. Mit Siliziumbatterien erreichen wir eine bis zu 50 Prozent höhere Energiedichte und eine sehr schnelle Aufladung. Das verändert die Art und Weise, wie wir die Elektrifizierung von Fahrzeugen, eVTOLs und Unterhaltungselektronik betrachten.

Soweit ich weiß, ermöglicht das SCC55-Produkt der Gruppe 14 eine weitaus geringere Graphitmenge, ohne jedoch ganz darauf zu verzichten, ist das richtig?

SCC55 kann Graphit vollständig ersetzen.

Das ist ein sehr großer Schritt. Ich wette, jeder ist darüber sehr aufgeregt.

Ja. Die Batteriehersteller müssen auch keine völlig neuen Fertigungsstraßen aufbauen. Unser Silizium-Batteriematerial kann direkt in die gleichen Fertigungsprozesse integriert werden, die sie bereits haben. Sie müssen nur die Formeln anpassen, weil wir eine etwas andere Chemie haben. Natürlich haben wir kein Graphit-Material, sondern einen Silizium-Kohlenstoff-Verbundstoff. Die Kunden können es mit Graphit mischen, so dass sie mit der Zeit lernen können. Sie können sagen: Okay, versuchen wir es mit 10, versuchen wir es mit 20, 50 Prozent oder einem vollständigen Ersatz. Wir können das Tempo der Einführung selbst bestimmen. Einige Hersteller steigen sofort in die vollständige Substitution ein. Bei einigen ist der Anteil der Mischungen besonders hoch, so dass sie über Produkte nachdenken können, die es den Ingenieuren ermöglichen, neue Ideen zu entwickeln, wie Produkte aussehen können. Wir haben eine Vereinbarung mit CustomCells angekündigt, was fantastisch ist. Und vielleicht haben Sie die Ankündigungen zu den Produkten von Molicel gesehen, die wir gemacht haben. Einige ihrer Zellen sind jetzt auf dem Markt erhältlich. Es handelt sich um die P50B, aber sie haben auch andere Produkte in der Anfangsphase, mit denen die Zellen möglicherweise in Sekunden aufgeladen werden können.

Wo hat Molicel seinen Sitz?

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Taiwan und eine Fabrik in Vancouver, British Columbia. Molicel gilt als einer der ersten Akteure auf dem Gebiet der Lithium-Ionen-Batterien und arbeitet jetzt an Zellen, die für Elektrofahrzeuge und eVTOLs mit hohen Leistungsmöglichkeiten eingesetzt werden sollen. Und diese Zelle ist bereits kommerziell verfügbar.

Was sind die Hauptanwendungen für Straßenfahrzeuge?

Privatfahrzeuge und Fahrzeuge im Allgemeinen. Natürlich liegt es nicht in unserer Hand, wie die OEM die neuen Produkte im Laufe der Zeit einführen. Aber wir hoffen auf eine breite Akzeptanz. Das ist es, wonach wir wirklich suchen.

Die Luftfahrt scheint ein wirklich großer Markt für Sie zu sein. Können Sie mir ein wenig über die Art der Anwendungen erzählen, die Sie im Auge haben?

Es ist gut, sich unsere Partner anzuschauen und mit wem sie zusammenarbeiten. Ob es nun um Liefervereinbarungen für schwere Drohnen geht oder um das, was sich abzeichnet, wenn es darum geht, Dinge wie die elektrische Luftfahrt und eVTOL zu einer kommerziellen Realität zu machen. Die Siliziumbatterien werden dies vorantreiben. Siliziumbatterien ermöglichen den Übergang zu Zellen mit hoher Dichte, hoher Leistung und extremer Aufladung – also jene Parameter ermöglichen, die eVTOL zur Realität werden lassen. Das Gleiche gilt für Kurz- und Mittelstrecken-Elektrofluganwendungen. Das ist es, was sie brauchen, um sie in die kommerzielle Realität zu überführen.

Wie stark konzentriert sich das Unternehmen auf die Luftfahrt?

Wir lieben alle Anwendungen, bei denen wir dazu beitragen können, die derzeitige Bindung an Ladestationen zu beseitigen. Man kann davon ausgehen, dass die großen Akteure der Luftfahrt Druck ausüben werden. All das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln.

Ich vermute, wir haben es mit lokalisierten Lieferketten zu tun. Nordamerika, Europa, Asien, Südostasien – ich nehme an, dass auch die Recycling- und Wiederverwendungskreisläufe lokalisiert sein müssen. Ist das richtig?

Ich hoffe es, aber das liegt nicht in unserer Hand, sondern bei den Batterieherstellern. Sie sind diejenigen, die solche Recycling-Programme durchführen.

Wenn Ihr Unternehmen nicht mit dem recycelten Material handelt: Heißt das, dass das Siliziumprodukt nach der Lieferung an den Batteriekreislauf dort verbleibt, also sich der Batteriehersteller um die Verwertung der recycelten Materialien kümmern muss?

Wir würden das Material niemals zurücknehmen. Aber es gibt zwei Hauptstrategien, die ich im Moment sehe. Die eine ist, dass es als Altmaterial betrachtet wird und z. B. an Redwood geht, wo die Zelle zerlegt wird und ein eigenes industrielles Verfahren durchläuft, um Materialien für den Verkauf zu gewinnen. Die andere Strategie ist, dass eine einzelne Zelle in mehreren Produkten verwendet wird.

Ich höre aus Ihren Worten heraus, dass es eher ein Ziel ist, die Elektrifizierung von allem zu beschleunigen. Inwieweit beeinflusst Ihr Engagement bei Porsche das?

Das ist eine interessante Frage. Porsche war von Anfang an ein sehr sympathischer Partner, weil sie immer die Grenzen der Technologie und Leistung ausloten wollten. In dieser Hinsicht sind unsere Kulturen also sehr ähnlich. Wir freuen uns auf eine Zukunft mit Porsche-Elektrofahrzeugen, daran besteht kein Zweifel. Wir freuen uns auch auf eine Zukunft, in der wir alle Arten von E-Fahrzeugen und alle Arten von Mobilität über das gesamte Spektrum hinweg antreiben – also nicht nur Limousinen, sondern eVTOLs. Das bringt uns zu allen Produkten, deren Batterien wieder aufgeladen werden können.

Wie läuft es mit der neuen Fabrik? Sie hat die Solarindustrie beliefert, und jetzt wird sie von der EV-Industrie neu belebt?

Die Silanfabrik, die wir in Deutschland erworben haben, ist die weltweit effizienteste und beste Technologie für Silangas, eine der beiden Hauptverbindungen, die wir zur Herstellung unseres Siliziumbatteriematerials SCC55 verwenden. Wir sind gerade dabei, die Fabrik wieder in Betrieb zu nehmen. Diese Fabrik gibt uns die Möglichkeit, ein wichtiges Vorprodukt für SCC55 zu gewinnen. Da wir über die weltweit beste Technologie zur Herstellung von Silangas verfügen, können wir es außerdem überall auf der Welt einsetzen.

Habe ich das richtig verstanden, dass das deutsche Werk tatsächlich zunächst alle Standorte beliefern wird oder wo…?

Es hat das Potenzial dazu, aber ich kann noch nicht viel darüber sagen.

Die SCC55-Materialien bedeuten also, dass die Batteriehersteller die geopolitischen Probleme mit Graphit umgehen können?

Ja. Aber es geht auch darum, sich Gedanken darüber zu machen, wo die Herausforderungen in der Lieferkette jenseits aller geopolitischen Probleme liegen. Wir haben gesehen, was während der Pandemie geschah, als eine einzige Quelle abgeschnitten war. Derzeit kommen 95 Prozent des Graphits für Elektroauto-Batterien aus China, aber wenn es eine weitere Katastrophe gibt, die die Schifffahrt zum Erliegen bringt, werden alle Fabriken stillgelegt. Indem wir also in bestimmten Regionen sofortigen Ersatz für Graphit liefern, können wir dazu beitragen, diesen Stresspunkt zu verringern und zu mildern.

Ich gehe davon aus, dass Sie bei der Rekrutierung oder beim Aufbau der Teams darüber sprechen, wie viele Kunden Sie haben und wie Sie in dieser Zeit im deutschen Werk skalieren können.

Ja, und wenn einer unserer engsten Partner hier in Deutschland Porsche ist, werden wir dafür sorgen, dass wir uns um unsere Partner kümmern.

Also, der Standort Moses Lake in den USA …

Das ist eine Fabrik, die voraussichtlich noch in diesem Jahr mit ihrem ersten Modul in Betrieb gehen wird. Und da wir einen modularen Fertigungsprozess haben, wird dieser Standort auch nach der Inbetriebnahme des ersten Moduls weiter wachsen, denn wir können zusätzliche Module hinzufügen, während wir SCC55 herstellen. Im Moment bauen wir zwei Module. Das eine ist dem anderen um etwa ein Viertel voraus. Modul eins steht kurz vor der Inbetriebnahme und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr den SCC55 liefern. Wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem Jahr Materialien aus unserer Fabrik in Seattle und aus unserer zweiten Fabrik – BAM-2 (batterieaktive Materialien) im Gebiet von Moses Lake im Osten Washingtons – liefern werden, ebenso wie aus der Joint-Venture-Fabrik mit SK in Südkorea. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Jahres die weltweite Kapazität für die Lieferung von SCC55 erreicht haben werden.

Das ist gut. Und die deutsche Fabrik wird länger brauchen …

… für die Lieferung von Silangas. Ja.

Und mit welchem Zeitrahmen rechnen Sie dort?

Innerhalb von 18 bis 24 Monaten ist die Erwartung für die Dauer des Neustarts. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Batteriemärkte in Europa aktiv hochgefahren werden. Der Wettlauf um die besten Batteriematerialien und -technologien ist noch in vollem Gange, da die Hersteller versuchen, ihre Lieferketten effizienter zu gestalten. Insbesondere die Möglichkeit, auf teure Materialien wie Graphit aus dem SCC55-Material zu verzichten, wird sich im Wettlauf um effizientere und erschwinglichere Batterien wahrscheinlich als Vorteil erweisen. Neue Anwendungsbereiche wie die Luftfahrt entwickeln sich zwar ebenfalls intensiv, aber die Ergebnisse sind noch einige Jahre entfernt. Wir sehen den kommenden Entwicklungen mit großer Spannung entgegen.

Danke, dass Sie sich in Ihrem vollen Terminkalender Zeit für uns nehmen!

Das von Carrie Hampel geführte Interview ist zuerst in unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.