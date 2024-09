Lotus Elektro-Sportwagen mit 736 kW als Studie

Die britische Sportwagenmarke Lotus gehört seit 2017 zum chinesischen Autokonzern Geely. Und bereits seit 2021 ist sie voll auf Elektro-Kurs, wie die aktuellen Serien-Modelle Emeya und Eletre zeigen. Nun gesellt sich ein spannender Prototyp dazu: Bei dem Stromer namens Theory 1 handelt es sich um einen waschechten Sportwagen mit drei Sitzen und einem 736 kW starken Allradantrieb. Lotus will das Konzept als Grundlage für alle künftigen Hochleistungsfahrzeuge nutzen. Dank neuartiger Leichtbauweise werden dabei weniger Materialien als üblich verbaut. Der Sportwagen soll auf diese Weise weniger als 1,6 Tonnen wiegen – und eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h auf die Straße bringen. Auch die Beschleunigung ist spektakulär: Von Null auf 100 km/h soll der Wagen weniger als 2,5 Sekunden brauchen. Das ist ein beeindruckender Wert! Doch eigentlich geht es Lotus bei der Konzeptstudie gar nicht so sehr darum, einen spektakulären Antrieb in Szene zu setzen, sondern darum, neue Ansätze auszuprobieren. Dazu zählen zum Beispiel 3D-gedruckte Kopfstützen, in die ein Audiosystem integriert ist. Im Innenraum soll es zudem spezielle On-Demand-Tasten geben, die nur dann auf einem smarten Textilgewebe erscheinen, wenn sie benötigt werden. So könnte bei einem eingehenden Anruf eine Taste erscheinen, mit der man diesen annehmen kann.