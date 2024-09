Neuer E-Bolide verkörpert Lotus‘ Sportwagen-Vision

Geely-Tochter Lotus präsentiert den Theory 1 als Design-Pionier, der die Grundlage für alle zukünftigen Lotus-Fahrzeuge bilden soll. Dazu gehört eine Leichtbauweise auf Basis von weniger Materialien als üblich. Der bis zu 320 km/h schnelle Dreisitzer soll auf diese Weise unter 1.600 Kilogramm wiegen. Laut Lotus bringt der Theory 1 mit seinem Allradantrieb bis zu 736 kW auf die Straße. Die Beschleunigung von 0-100 km/h soll weniger als 2,5 Sekunden dauern. Der Akku hat eine Kapazität von 70 kWh.

Der Theory 1 ist dabei kein seriennaher Prototyp, sondern soll als Vorlage für Lotus‘ Forschungs- und Entwicklungsprogramme dienen. Insofern steht auch weniger der Antrieb selbst als neue Exterieur- und Interieurlösungen im Fokus. Zu den neuen Ansätzen des Konzepts gehören unter anderem 3D-gedruckte Kopfstützen, in die ein Audiosystem integriert ist oder sogenannte „textilbasierte Robotics“, die den Autoinsassen über das Lenkrad oder die Sitze Signale vermitteln. Außerdem sollen Materialinnovationen das Gewicht reduzieren und neuartige Aerodynamik- und Kühlsysteme für mehr Dynamik sorgen. Die Front des Fahrzeugs verfügt etwa über einen auffälligen Diffusor und Luftleitbleche, die aus dem Rennsport adaptiert wurden.

Laut Ben Payne, Vizepräsident für Design bei der Lotus-Gruppe, baut sein Unternehmen mit dem Theory 1 auf allem auf, was Lotus in seiner 76-jährigen Geschichte bisher erreicht hat. „Wir wollen zeigen, dass man keine Kompromisse eingehen muss – mit digitalen und analogen Möglichkeiten, die in dem zukünftigen Auto harmonisch zusammenarbeiten. Auf diese Weise können wir den Fahrern das bestmögliche Fahrerlebnis bieten, bei dem Emotion, Funktionalität und Konnektivität im Mittelpunkt stehen.“

