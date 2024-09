USA geben Milliarden-Förderung für inländische Batterie-Wertschöpfung frei

Die Zuschüsse für die Batterieherstellung verteilen sich laut einer Mitteilung des US-Energieministeriums auf 25 Projekte in 14 Bundesstaaten. Sie sollen „Amerikas Produktionsbasis stärken, gut bezahlte Arbeitsplätze im ganzen Land schaffen und zur Bewältigung der Klimakrise beitragen“, wie es weiter heißt. Ausgeschüttet werden die Gelder über das Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (MESC).

Die aktuelle Investitionsrunde knüpft an eine frühere Förderrunde an, in der das US-Energieministerium bereits 1,82 Milliarden Dollar an 14 Projekte vergeben hatte. Insgesamt verfügt das Programm namens „Battery Materials Processing and Battery Manufacturing and Recycling Program“ über ein Gesamtbudget von 16 Milliarden Dollar für die Herstellung, Verarbeitung und das Recycling von Batterien. Es dürften also noch bald weitere Förderrunden folgen.

Zu den Profiteuren der aktuellen Runde gehören unter anderem Ascend Elements, Group14 Technologies oder Sila Nanotechnologies. Eine vollständige Liste der geförderten Projekte ist unter diesem Text verlinkt. Als Bewertungs-Grundlage für den Förderbedarf dienen dem MESC nach eigenen Angaben technische, sicherheitsorientierte und wirtschaftliche Marktanalysen, „um Lücken und Wachstumschancen in der gesamten Energieversorgungskette des Landes zu ermitteln“.

„Wir befinden uns inmitten einer Wiederbelebung des verarbeitenden Gewerbes in den Vereinigten Staaten, da die Agenda ,Investing in America‘ der Biden-Harris-Administration weiterhin Gemeinden und lokalen Wirtschaften im ganzen Land neues Leben einhaucht“, äußert US-Energieministerin Jennifer M. Granholm. „Indem wir die USA an der Spitze der fortschrittlichen Batterieherstellung positionieren, schaffen wir gut bezahlte Arbeitsplätze und stärken unsere globale wirtschaftliche Führung und die heimische Energiesicherheit, während wir gleichzeitig den Übergang zu sauberer Energie unterstützen.“

