AST International ermöglicht eichrechtskonforme Energiemessung mit der „DC Meter Produktfamilie“

Mit den DC Metern von AST International setzen Sie auf eine hochwertige, eichrechtskonforme Lösung, die höchste Präzision und Skalierbarkeit in der Energiemessung bietet.

Neben einer individuellen Integration bietet die AST International mit ihren Netzwerkpartnern EcoG, Pionix und Vector Plug-and-Play-Lösungen an. Diese ermöglichen eine nahtlose Einbindung des DC Meters in die jeweilige System-Architektur.

Die DC Meter von AST International unterstützen in allen Varianten bidirektionale Energiemessungen, die eine optimale Integration in die Energiesysteme der Zukunft ermöglichen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der DC Meter ist ein elementarer Bestandteil der Arbeit bei der AST. Damit ist sichergestellt, dass Trends und auch zukünftige Anforderungen der Märkte berücksichtigt und erfüllt werden.

In Zertifizierung

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.ast-international.com/dc-meter oder durch direkten Kontakt mit AST unter sales@ast-international.com.

