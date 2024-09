EMR eröffnet Batterie-Recycling-Anlage in Birmingham

Das Recyling-Zentrum für Elektroauto-Batterien ist die zweite Anlage dieser Art von EMR. Vor rund einem Jahr hatte EMR in Zusammenarbeit mit Northvolt, einem der größten europäischen Batteriehersteller, bereits eine ähnliche Anlage in Hamburg eröffnet.

Die neue Anlage in Birmingham wurde vergangene Woche unter Anwesenheit von Partnern aus dem Recovas-Konsortium wie Bentley, Jaguar Land Rover und BMW eingeweiht. Ziel des Recovas-Projekts ist die Entwicklung der ersten großtechnischen Recyclinganlage für Autobatterien in Großbritannien.

Die in der Anlage ankommenden Batterien, die ursprünglich aus Rückrufaktionen, Garantieausfällen und ausgedienten E-Bikes und E-Scootern stammen, werden daraufhin geprüft, ob sie in einem neuen Fahrzeug wiederverwendet, für die Energiespeicherung wiederaufbereitet oder recycelt werden können.

Die Anlage kann 2.000 Tonnen Batterien pro Jahr verarbeiten und fällt damit deutlich kleiner aus als die Hamburger Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen. Ziel des Recyclings ist es, wertvolle Ressourcen wie Kobalt, Lithium und Nickel der Wiederverwendung zuzuführen.

Der EMR-Vorstandsvorsitzende Chris Sheppard sagte: „Dies ist ein aufregendes neues Kapitel in der Geschichte von EMR, und ich bin stolz auf die harte Arbeit unseres Teams, die dies ermöglicht hat. Die Anlage in Birmingham ist das jüngste Beispiel für unsere Bemühungen, in Sachen Nachhaltigkeit, Innovation und Technologie an der Spitze zu bleiben. Durch die Schaffung einer zirkulären Lieferkette für Elektroauto-Batterien unterstützen wir nicht nur den Übergang Großbritanniens zu Netto-Null-Emissionen, sondern setzen auch einen Maßstab, dem andere in dieser sich schnell entwickelnden Branche folgen können.“

Helen Waters, Leiterin der Abteilung für das Recycling von Elektrobatterien bei EMR, erklärte, dass das Recyclingzentrum das Ergebnis von mehr als vier Jahren Forschung zusammen mit den Partnern von EMR im Rahmen der Recovas-Initiative und zwei Jahren Entwicklungsarbeit am Standort ist.

EMR Recycling leitete das Recovas-Projekt zur Schaffung einer neuen zirkulären End-of-Life-Lieferkette für EV-Batterien. Neben EMR waren an Recovas beteiligt: Bentley Motors, BMW, Jaguar Land Rover, die University of Warwick, die Health and Safety Executive, das UK Battery Industrialisation Centre, die Autocraft Solutions Group, Connected Energy – ein Unternehmen, das Batterien für Elektroautos wiederverwertet – und uRecycle.

