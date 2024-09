Hubject schließt zwei neue Plug & Charge-Partnerschaften

Hubject hat eine strategische Partnerschaft mit ChargeLab, einer hardwareunabhängigen Softwareplattform für das Laden von Elektrofahrzeugen in Nordamerika, bekannt gegeben. ChargeLab vereinfache das Aufladen mit dem Plug&Charge-Ökosystem von Hubject, heißt es in einem Blogeintrag.

Kurz gesagt wird ChargeLab das Plug & Charge-Ökosystem von Hubject implementieren und seinen Kunden anbieten. So soll es die Zusammenarbeit ermöglichen, „ChargePoint-Betreibern (CPOs), eMobilität Service Providern (EMSPs) und EV-Herstellern in ganz Nordamerika, nahtlose und sichere Ladelösungen anzubieten“, so das deutsche Unternehmen.

„ChargeLab entwickelt sich zu einem wichtigen Akteur im Bereich der OCPP-Software und stellt seine Plattform bekannten nordamerikanischen Marken zur Verfügung“, sagt Trishan Peruma, CEO von Hubject North America. „Diese Partnerschaft bietet einer wachsenden Zahl von Ladestationen und nordamerikanischen E-Fahrern ein nahtloses und sicheres Ladeerlebnis.“ Ehsan Mokhtari, CTO von ChargeLab, hob die technischen Fortschritte hervor und erklärte: „Die Integration mit der PKI von Hubject stärkt nicht nur den Sicherheitsrahmen, der für moderne EV-Ladesysteme unerlässlich ist, sondern setzt auch einen neuen Standard für die Interoperabilität innerhalb der Branche.“

Eine weitere Kooperation hat Hubject mit Yinson GreenTech geschlossen, um nahtloses Laden von Elektrofahrzeugen in Malaysia voranzutreiben. Yinson GreenTech hat die Plug&Charge-Technologie von Hubject erfolgreich in das Ladestationsnetz chargEV integriert.

Eirik Barclay, Chief Executive Officer von Yinson GreenTech, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Wir engagieren uns für die Einführung nachhaltiger Technologien und sind stolz darauf, mit Hubject zusammenzuarbeiten, um die Plug&Charge-Technologie nach Malaysia zu bringen. Diese Partnerschaft unterstützt nicht nur die Nachhaltigkeitsinitiativen der malaysischen Regierung, sondern bietet auch ein sicheres und bequemes Ladeerlebnis für Nutzer von Elektrofahrzeugen.“

„Wir freuen uns, durch unsere Zusammenarbeit mit Yinson GreenTech die Plug&Charge-Technologie nach Malaysia zu bringen“, sagt Hubject-CEO Christian Hahn. „Diese Partnerschaft wird nicht nur das Ladeerlebnis für E-Fahrer verbessern, sondern auch den schnellen Ausbau der E-Infrastruktur in Südostasien unterstützen.“

hubject.com (ChargeLab), hubject.com (Yinson GreenTech)