JLR kooperiert bei Batterierecycling mit Altilium Metals

Im Zuge der Kooperation werden erstmals in Großbritannien Batteriezellen aus zurückgewonnenen aktiven Kathodenmaterialien (CAM) hergestellt, die aus Elektroauto-Batterien gewonnen werden. Das Projekt wurde durch die Unterstützung des Advanced Propulsion Centre UK im Rahmen der jüngsten Runde des ARMD-Wettbewerbs (Advanced Route to Market Demonstrator) ermöglicht.

In Zusammenarbeit mit JLR, dem Mutterkonzern von Jaguar und Land Rover, wird Altilium sein sogenanntes EcoCathode-Verfahren einsetzen. Durch die Rückgewinnung von Materialien wie Lithium, Kobalt und Nickel reduziert das Verfahren von Altilium den Bedarf an neu abgebauten Materialien, was zu einer Senkung der Kohlenstoffemissionen um 60 Prozent führen soll. JLR wird umfassende Validierungsstudien zu den Pouch-Zellen in seinen Batterietesteinrichtungen durchführen.

Altilium-COO Dr. Christian Marston sagt: „Wir sind stolz darauf, dieses bahnbrechende Projekt mit JLR zu leiten, das uns einen Schritt näher an eine Kreislaufwirtschaft für Batteriematerialien in Großbritannien bringt. Indem wir zeigen, dass EV-Batteriezellen aus zurückgewonnenen Materialien die strengen Standards der Automobilindustrie erfüllen können, reduzieren wir nicht nur die Umweltauswirkungen der Batterieproduktion, sondern unterstützen auch die Bemühungen Großbritanniens, eine nachhaltigere und widerstandsfähigere EV-Lieferkette aufzubauen. Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Wertschöpfungskette für Batterien zu dekarbonisieren und die Automobilhersteller bei der Erreichung ihrer regulatorischen und nachhaltigen Ziele zu unterstützen.“

Die Produktion der Batteriezellen ist im UK Battery Industrialisation Centre (UKBIC) geplant, der nationalen Großanlage des Vereinigten Königreichs für die Herstellung von Batterien, unter Verwendung von rückgewonnenen Batteriematerialien, die Altilium in seiner neuen ACT2-Minikommerzialisierungsanlage sowie in seiner ACT1-Pilotanlage, beide in Devon, produziert.

Das Projekt baut auf der bereits angekündigten Partnerschaft von Altilium mit dem UKBIC auf. UKBIC-Direktor Sean Gilgunn sagt: „Wir freuen uns, Teil dieses innovativen Projekts zu sein, das die Industrie auf dem Weg in eine noch sauberere Zukunft unterstützen wird. Unsere Rolle im Batterie-Ökosystem besteht darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, zu beweisen, dass ihre neuen Materialien und Technologien industrialisiert werden können, und die Zusammenarbeit mit Altilium wird ihnen dabei helfen, zu beweisen, dass ihr recyceltes CAM eine effektive Option für zukünftige EV-Batterien sein kann.“

Das geplante Altilium-Zentrum in Teesside soll die größte integrierte Batterierecyclinganlage Großbritanniens werden und jährlich 150.000 Elektrofahrzeugbatterien verarbeiten sowie 30.000 Tonnen CAM pro Jahr in den wachsenden Gigafactory-Komplex Großbritanniens liefern. Das soll 20 Prozent des Jahresbedarfs an CAM in Großbritannien entsprechen.

