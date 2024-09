Prag soll rund 1.000 Laternen-Ladepunkte erhalten

Laut einem Bericht des Tschechischen Rundfunks will THMP die Anzahl der Lademöglichkeiten für E-Autos in Prag deutlich erhöhen. Ziel sei es, bis 2026 über tausend Laternen-Ladepunkte mit je einem für E-Autos reservierten Parkplatz zu schaffen, heißt es. Zum Projektstart wurden im Prager Stadtteil Vinohrady bereits 13 solcher Laternenlader installiert. Der Unternehmensname THMP steht für Technologie hlavního města Prahy, übersetzt „Technologie der Hauptstadt Prag“.

Tomáš Jílek, Geschäftsführer von THMP, wird beim Tschechischen Rundfunk dahingehend zitiert, dass das Projekt vorerst hauptsächlich unterirdisch stattfinde: „Denn bei den fünfeinhalbtausend Kilometern Prager Straßen ist es notwendig, ein entsprechend dickes Stromkabel mit der entsprechenden Leistung zu den Ladestationen zu bringen, und das ist der Schwerpunkt dieses aktuellen Projekts.“

THMP gilt als Verwalter und Servicepartner einer breiten Palette technischer Geräte in der tschechischen Metropole. Neben der öffentlichen Beleuchtung kümmern sich die Mitarbeiter etwa um die Ampeln, die öffentlichen Uhren, das Stadtkamerasystem, Verkehrs- und Telematiksysteme und die Instandhaltung von ÖPNV-Haltestellen. Darüber hinaus agiert THMP im E-Mobilitäts- und Photovoltaikbereich.

Tschechien hinkt bei der Antriebswende in der EU allerdings hinterher. Ende 2023 soll es dem Rundfunk-Beitrag zufolge im ganzen Land nur etwa 2.400 Ladestationen und 22.000 reine Elektroautos gegeben haben. Und: „Im Jahr 2023 war der Anteil der verkauften Dieselfahrzeuge in Tschechien höher als in jedem anderen EU-Land, während die Tschechische Republik bei der Zahl der verkauften Elektroautos an vorletzter Stelle lag“, so der Bericht.

english.radio.cz, thmp.cz