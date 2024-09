USA reservieren knapp eine Milliarde Dollar für saubere Schulbusse

Wie die EPA mitteilt, können Interessenten bis zum 9. Januar 2025 maximal 325.000 Dollar pro „sauberen Bus“ beantragen. Gefördert werden rein elektrische oder Gas-betriebene Busse, wobei Erstere den Löwenanteil ausmachen. Neu ist in der nun ausgerufenen, vierten Runde des Programms, dass die EPA pro Antrag die Förderung von bis zu 50 Bussen genehmigen kann. Damit komme man dem Wunsch der Interessengruppen nach größeren Projekten nach, äußert die Behörde. Die bereitgestellten Gelder können grundsätzlich sowohl zur Deckung der Bus- als auch der Infrastruktur- oder Schulungskosten herangezogen werden.

Das „Clean School Bus Rebate Program“ ist Teil des überparteilichen Infrastrukturgesetzes von US-Präsident Joe Biden und soll den Antriebswechsel bei den fast 500.000 Schulbussen in Amerika beschleunigen. In den ersten drei Förderrunden des Programms hat die EPA nach eigenen Angaben bereits knapp 3 Milliarden Dollar an Subventionen für etwa 8.700 „saubere“ Schulbusse vergeben – darunter zu 95 Prozent Batterie-elektrisch angetriebene Fahrzeuge. „Die Mittel wurden an fast 1.300 Schulbezirke in fast allen 50 Bundesstaaten und Washington D.C. sowie an mehrere staatlich anerkannte Stämme und US-Territorien vergeben“, so die aktuelle Zwischenbilanz.

Die Fördernehmer können sich neben den Subventionen auch für Steuergutschriften im Rahmen des „Inflation Reduction Act“ qualifizieren, die bis zu 40.000 Dollar betragen. EPA-Administrator Michael S. Regan kommentiert: „In den vergangenen drei Jahren haben wir ein enormes Interesse von Schulen im ganzen Land an der Umrüstung auf saubere und emissionsfreie Busse festgestellt. Tausende von neuen Bussen auf der Straße bedeuten, dass unsere Kinder auf dem Weg zur und von der Schule sauberere Luft atmen, dass ihre Gemeinden sauberere Luft und weniger Klimabelastung erleben und dass die Schulen gut bezahlte amerikanische Arbeitsplätze unterstützen.“



epa.gov