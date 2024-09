Batterierecycling: Pläne für indo-amerikanisches Joint Venture

Die drei Seiten haben ihr Vorhaben dieser Tage in einer Absichtserklärung fixiert und nennen auch erste Eckpunkte. So soll im Mittelpunkt des geplanten Joint Venture der Betrieb einer gemeinsamen Anlage im Marion Advanced Technology Center im US-Bundesstaat Indiana stehen. Dort ist bereits Joint-Venture-Partner ReElement Technologies aktiv. Die neue Einrichtung soll zugleich Batterierecycling- und Produktionsanlage werden – und angesichts einer Kapazität von 15,5 GWh „recyceltes Material für über 315.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr liefern“ können, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Als Anfangsinvestition werden 30 Millionen US-Dollar genannt, umgerechnet rund 27 Millionen Euro.

„Die Anlage soll die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, von der Prüfung und Trennung von Batteriezellen für Second-Life-Energiespeicher bis hin zu Recycling, Mineralveredelung, technischen Materialien und batterietauglichen Produkten“, teilen die Initiatoren mit. Als erster Betriebsstandort wird besagtes Marion Advanced Technology Center genannt, weitere Standorte „könnten folgen“. Die Anlage werde kritische Materialien mit einem Reinheitsgrad von mehr als 99,5 % produzieren, die dann im US-amerikanischen Batterie-Ökosystem zirkulieren, heißt es weiter. Ein besonderer Fokus soll auf der Rückgewinnung von Lithium liegen.

Rajat Verma, Gründer und CEO von Lohum, kommentiert, dass ReElement und American Metals das Ziel seines Unternehmens teilten, „Batteriematerialien für immer haltbar zu machen“. Und: „Wir sind davon überzeugt, dass das Joint Venture entscheidend dazu beitragen wird, belastbare Lieferketten für kritische Materialien in den USA aufzubauen, die sich durch Kreislaufwirtschaft selbst erhalten können. Dies ist eine inspirierende Entwicklung in der technologischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Indien.“

Lohum kennen wir bereits als Abnehmer von Batterien aus dem Fundus von Mercedes-Benz Energy. Anfang 2023 unterzeichneten beide Seiten einen mehrjährigen Liefervertrag für gebrauchte Elektrofahrzeug-Batterien. In dieser Vereinbarung verpflichteten sich Mercedes-Benz Energy und Lohum zu einer Mindestabnahme von 50 MWh pro Jahr in Form mehrerer Second-Life-Modulvarianten.

Lohum ist nach eigenen Angaben Indiens größter Produzent von nachhaltigen Li-Ionen-Batterierohstoffen durch Recycling, Wiederverwendung und kohlenstoffarme Raffination. Das Unternehmen entwickelt 2nd-Life-Anwendungen, die sich in erster Linie auf den indischen Markt für stationäre und nicht-autogebundene Speicher konzentrieren. Zu den mobilen Anwendungen gehören zum Beispiel elektrische Rikschas. Die stationären Speicher reichen von kleinen Anlagen mit sechs kWh bis hin zu 1-MWh-Speichersystemen.



accesswire.com