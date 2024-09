Mazda startet mit dem Vorverkauf für den EZ-6 in China

Insgesamt gibt es drei BEV- und vier EREV-Versionen. Nach Angaben des Autobauers werden diese zwischen 160.000 und 200.00 Yuan kosten, was etwa 20.400 bis 25.500 Euro entspricht. Konkreter wird Mazda laut chinesischen Medienportalen bislang nicht.

Mit dem Vorverkaufsstart sind nun dafür erste technische Daten publik: Die Batterie-elektrischen Versionen des Mazda EZ-6 haben einen 190 kW starken Elektromotor an Bord, der die Hinterachse antreibt. Und Kunden können zwischen zwei LFP-Batteriepaketen mit einem Energiegehalt von 56,1 kWh oder 68,8 kWh wählen. Damit sollen Reichweiten von bis zu 480 km bzw. 600 km nach chinesischem Messverfahren möglich sein.

Die EREV-Version des Modells verfügt über einen 160 kW starken Elektromotor. Je nach Batteriepaket liegt die rein elektrische Reichweite bei 130 bis 200 Kilometern. Mit dem zusätzlichen 1,5-Liter-Motor steigt sie auf bis zu 1.301 Kilometer.

Im Vorfeld des Verkaufsstarts wurde der EZ-6 mit dem Deepal SL03 verglichen, da beide auf der EPA1-Architektur von Changan basieren. Letzterer verfügt über einen 163 kW starken Elektromotor und eine LFP-Batterie von CATL, die im chinesischen CLTC-Standardtest eine Reichweite von 700 Kilometern ermöglicht. Allerdings ist das Mazda-Pendant mit 4,92 Metern rund zehn Zentimeter länger als der Deepal, während die Breite (1,89 Meter) und Höhe (1,49 Meter) identisch sind.

Der Wagen wurde erstmals auf der Auto China in Peking im April vorgestellt. Im August gab das Unternehmen außerdem bekannt, dass es den EZ-6 ab Herbst in Europa anbieten wird. Das Auto wurde zusammen mit Changan entwickelt und wird in China und nicht in Japan produziert.

