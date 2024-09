Nio erweitert Partnerschaft mit Mineralölkonzern Sinopec

Nio und Sinopec hatten sich bereits 2021 verbündet, um gemeinsam Lade- und Batterietauschinfrastruktur aufzubauen. 119 Batteriewechsel- und 160 Ladestationen sind bis dato im Rahmen dieser Kooperation entstanden, die 29 Provinzverwaltungen abdecken, teilte Nio mit.

Gemäß der neuen Vereinbarung können Nutzer seit dem 25. September über die Nio-App, die Onvo-App, die Power-Up-App und die Displays in den Fahrzeugen von Nio und seiner neuen Submarke Onvo nach Ladestationen von Sinopec suchen, die besten Routen zu ihnen finden und den Ladevorgang starten und bezahlen. Dies soll das Ladeerlebnis und die Effizienz für Nio- und Onvo-Nutzer verbessern und ihnen gerade auch in Hinblick auf den bevorstehenden chinesischen Nationalfeiertag mehr Lademöglichkeiten bieten.

Mit Stand vom 25. September 2024 verfügte Nio über 2.529 Batterietauschstationen und 23.440 Nio-Ladepunkte. Zudem können Nio-Fahrer in China auch 1.085.000 Ladepunkte von Drittanbietern nutzen, wobei mehr als 99 Prozent der Ladegeräte täglich verfügbar sind. Bis zum 30. Juni 2025 will Nio in allen Bezirken Chinas Ladegeräte aufgestellt haben und bis Ende 2025 in mehr als 2.300 Bezirken der 27 Verwaltungsbezirke auf Provinzebene über Batterietauschstationen verfügen. Nio wird zudem den Ausbau des Stromnetzes in allen Bezirken Chinas fortsetzen, um das Aufladen bequemer als das Tanken zu machen.

Das Geschäft von Nio nimmt unterdessen immer mehr an Fahrt auf. Zuletzt hat Nio in vier aufeinanderfolgenden Monaten monatlich mehr als 20.000 Fahrzeuge ausgeliefert und damit seine führende Position auf dem Markt für batterieelektrische Premiumfahrzeuge weiter ausgebaut. Die familienorientierte Massenmarktmarke Onvo hat seit ihrem Debüt viel Aufmerksamkeit erregt und das erste Modell namens L60 wird seit dem 28. September ausgeliefert. Der Auftragseingang liege weit über den Erwartungen, so das Unternehmen.

